'MotoGP? Rezultat je preveč je odvisen od tehnologije, premalo od dirkačev samih'

Vodilni v sezoni v kategoriji Superbike in nekdanji dolgoletni član dirkaške elite v seriji motoGP, Španec Alvaro Baustista, je prepričan, da sodobna tehnologija preveč pomaga tekmovalcem in da se do vrhunskega rezultata pride precej lažje kot pred leti. "Nekoč ni bilo tako, tehnologija je bila tu, da pomaga, a ni bila odločilna. Dandanes je premalo odvisno od kakovosti dirkačev samih," je prepričan izkušeni Španec, ki trdi, da je družina motoGP veliko izgubila z odhodom Valentina Rossija, kot tudi zaradi večletnih težav nekdanjega šampiona Marca Marqueza, ki je le še bleda senca ... Konec tedna je na vrsti šesta dirka sezone. V soboto in nedeljo s prenosi na VOYO.

Dirkači razreda Superbike imajo na voljo le še nekaj prostih dni, ki jih izkoriščajo za pripravo na naslednji izziv v svetovnem prvenstvu. Ta konec tedna se prvenstvo nadaljuje na Češkem. Tam bo vodilni položaj v skupni razvrstitvi branil odlični Španec Alvaro Bautista, ki ima resen namen, da po koncu sezone stopi na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Zaenkrat mu kaže odlično.

Konec tedna je na vrsti šesta dirka sezone razreda Superbike. V soboto in nedeljo s prenosom na VOYO.

Šest dirk pred koncem ima 246 točk, 17 več od Jonathana Ree in še dodatnih 26 od aktualnega prvaka Turka Topraka Razglatiogluja. Naslednja preizkušnja, šlo bo za VN Češke, bo zadnja pred malce daljšim poletnim premorom. "Uf, bilo bi odlično priti do vrhunskega rezultata na Češkem in se utrditi na prvem mestu v skupni razvrstitvi. Vse, kar bo manj od zmagovalnih stopničk, bo zame razočaranje," za Marco pravi izkušeni Španec, član Ducatijeve družine v kategoriji Superbike, ki je pred leti zelo dobro nastopal tudi v kraljevem razredu motoGP. Spomini? "Vedno manj so mi jasne stvari v svetu motoGP. Prevelike so oscilacije med dirkači. Na eni dirki so v vrhu, na naslednji pa tavajo v ozadju. Tega preprosto ne razumem. Redko kateri se lahko pohvalijo s kontinuiteto vrhunskih rezultatov," je opazil 38-letni dirkač, ki je videl še nekaj: "Preveč je odvisno od tehnologije. Tu mislim predvsem na razred motoGP. Precej manj je odvisno od sposobnosti dirkačev. Veliko jih prestopa iz razreda moto2 in so takoj konkurenčni v "kraljevem". Tega pred leti nisi doživel."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Alvaro Bautista se spominja, da je bilo včasih zelo težko priti do dobrega rezultata, kaj šele stopničk ali celo zmage ... "V mojih časih je bila uvrstitev med pet na posamezni dirki skoraj enaka zmagi. V tistih časih so bili dirkači, kot so Casey Stoner, Valentino Rossi, Dani Pedrosam Jorge Lorenzo, Marc Marquez in mnogi drugi, ki so lahko na vsaki dirki napadali zmago. Bilo je veliko vprašanje, kako se vriniti med njih." Dirkač Ducatija v razredu Superbike trdi, da so vse manjše razlike med dirkalniki in tudi ekipami. "Ne bi rad zmanjšal vrednosti rezultatov, toda dirkalniki so si tako zelo enakovredni, da je vse manj odvisno od dirkačev samih."

icon-expand Alvaro Bautista FOTO: Superbike

Aleix Espargaro dela velike stvari, odhod Rossija se zelo pozna



Dirkač, ki prihaja iz Granollersa, je zelo pohvalil "življenje in delo" Aleixa Espargaroja v tej sezoni. "Ne samo v tej. Pravzaprav je začel ta projekt z Aprilio pred nekaj leti, mislim, da se je pisalo leto 2015, in gradil sebe in ekipo skozi sezone. Vse do točke, ko je konkurenčen najboljšim. Ja, tudi v boju za zmage na dirkah in tudi v skupni razvrstitvi, kjer bo po mojem gotovo končal najmanj med prvimi tremi, kar je (bo) za Aprilio fantastičen rezultat." Alvaro Baustista se ni mogel izogniti vprašanju o Valentinu Rossiju, s katerim se je pred leti "podil" med dirkaško elito. "Bil je ikona motociklizma. Zaščitni znak razreda motoGP. Njegov odhod je nenadomestljiv. Kazalo je, da bo njegovo vlogo vsaj deloma prevzel Marc Marquez, ki pa ima v zadnjih letih precej težav, tako z glavo kot tudi s poškodbami," je še opazil 37-letni Bautista, ki se je povsem osredotočil na prihajajoč izziv na Češkem. "Superbike je v vzponu. Če je tu interes navijačev in tudi sponzorjev iz leta v leto večji, se mi zdi, da je zanimanje za motoGP vedno manjše. Svoje je naredila menjava generacije. Mislim, da bo v bodoče bolje, mora miniti nekaj časa, da ljudje sprejmejo nova imena."