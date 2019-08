Rins: To je noro, premagal sem dve legendi, Rossija in Marqueza

Zanimivo je, da je Valentino Rossi premagal Maxa Biaggija na dirkališču Phillip Island leta 2001 z enako prednostjo kot tokrat Rins pred Marquezom, pred tem pa so bile le tri dirke v zgodovini z manjšo razliko, kot so objavili na uradni spletni strani motoGP:

Barry Sheene - Giacomo Agostini, Assen, 1975 – 0.000 s

Alex Criville - Mick Doohan, Brno, 1996 – 0.002 s

Tony Elias - Valentino Rossi, Estoril, 2006 – 0.002 s

Rins je bil ob drugi zmagi v sezoni v razredu motoGP in v karieri (prvič je bil uspešen na VN Amerik, ko je v finišu ugnal Rossija) v Silverstonu velik Suzukijev junak. "Neverjetno, neverjetno! Premagal sem dve legendi, Valentina v Teksasu, Marqueza v Silverstonu. To je noro. Premagal sem Marqueza, vendar moram tako nadaljevati. Vem, da bo težko, na dirki sem naredil nekaj napak, skoraj sem padel na prvem ovinku. Dva kroga pred koncem sem bil zelo blizu Marcu in mislil sem, da je dirke konec, potem sem videl, da ostaja še en krog. "Alex, daj vse od sebe," sem si mislil in zadnji krog je bil res nekaj unikatnega, imel sem priložnost za prehitevanje," je bil po dirki vzhičen 23-letni dirkač iz Barcelone.