Rins: Bal sem se, da bom končal na poltovarniškem dirkalniku

Alex Rins, ki je do konca tekoče motociklistične sezone svetovnega prvenstva v motoGP član Suzukija, bo po njegovem odhodu s SP novi član Honde-LCR. Španski dirkač je v pogovoru za Corriere Dello Sport priznal, da si je močno oddahnil, ko je podpisal pogodbo s Hondo, saj se je bal, da bo končal na poltovarniškem dirkalniku. Dirkači vseh razredov trenutno še počivajo, sezona se nadaljuje 7. avgusta z VN Velike Britanije v Silverstonu.

icon-expand alex rins FOTO: motogp.com

Biti član konkurenčne ekipe v karavani razreda motoGP in upravljati s tovarniškim dirkalnikom, da, to so bile velike želje španskega dirkača Alexa Rinsa, ko je bilo jasno, da se Suzuki po koncu te sezone nepreklicno poslavlja od dirkaške elite.

V skupni razvrstitvi Francoz Fabio Quartararo po VN Nizozemske ostaja pri 172 točkah, kar še vedno pomeni, da krepko vodi v SP. A so se tekmeci približali, Španec Aleix Espargaro je pri 151 točkah, Francoz Johann Zarco je tretji s 114, Italijan Francesco Bagnaia pa jih ima točno 106. Alex Rins je doslej zbral 75 točk. Dvakrat se je povzpel na zmagovalni oder.

Alex Rins se je močno bal, da bo sestopil z tovarniškega projekta, a je prišla hitro rešitev v obliki Honde. "Ekipa Honda-LCR z veseljem oznanja podpis dvoletne pogodbe med Alexom Rinsom in Honda Racing Corporation," je pred kratkim v izjavi za javnost zapisalo moštvo Honda in s tem močno razveselilo Rinsa, ki bo član Hondine družine najmanj do konca leta 2023. "Bil je prisoten določen strah. Nihče ne želi dirkati z nekonkurenčnim dirkalnikom. Priznam, nisem se videl na poltovarniškem dirkalniku, težko bi mi padel takšen razplet. Sem izkušen dirkač, mislim, da lahko zelo pomagam Hondi pri razvoju dirkalnika za naslednjo sezono. Škoda bi bilo mojega znanja za poltovarniški projekt," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport povsem iskren 26-letni dirkač.

Potem ko je Suzuki med sezono napovedal nepreklicni odhod iz motociklistične karavane, so se za Alexa Rinsa in tudi Joana Mira začeli nemirni časi. Rins je vse skupaj rešil, ko je podpisal za ekipo, katere vodja je Lucio Cecchinello, ki je za tekmovalca rojenega leta 1995 poskrbel za uradni paket. "Lahko bi odšel tudi k Ducatiju. Rdeči so močno zagrizli. Toda v isti sapi mi niso mogli zagotoviti tovarniškega sedeža. Na srečo so bili iskreni in mi ničesar niso obljubljali na lepe oči, zato sem jim hvaležen. Na srečo se je s Hondo hitro in tekoče vse skupaj izteklo," je še dejal Rins, ki v tej sezoni s Suzukijem ne blesti. Kljub temu bo naredil vse, da z ekipo, ki prihaja iz Hamamatsuja, doseže še kakšen vrhunski rezultat. "Z nestrpnostjo čakam na selitev k Hondi, toda trenutno sem povsem osredotočen na obveznosti, ki jih imam kot član Suzukijeve družine. Močno si želim še kakšen vrhunski rezultat, tudi zmaga bi mi prišla še kako prav," se je malce pošalil Rins, ki je v tekoči sezoni dvakrat splezal na zmagovalni oder, a zmagal še ni. "Bilo bi naravnost sanjsko, če bi mi v tej poslovilni sezoni Suzukiju uspelo pokloniti še kakšno zmago."

icon-expand Alex Rins bo od naslednje sezone član Hondine družine. FOTO: AP

Suzuki maja napovedal svoj odhod iz motociklistične karavane

Japonska ekipa je pred tremi meseci napovedala, da bo štiri leta pred dogovorom končala sodelovanje v motociklističnem SP, sredi maja se je za predčasen odhod pogodila z organizatorjem tekmovanja, Dorno. Suzuki je sicer pogodbo, ki jo je sklenil leta 2015, imel do leta 2026. Suzuki se je tako odločil zaradi finančnih razlogov. "Motociklistične dirke so vedno bile izziv za tehnološke inovacije, vključno s trajnostjo in razvojem človeškega potenciala," je dejal Suzukijev direktor in predsednik Toshihiro Suzuki. "Ta odločitev pomeni, da bomo sprejeli nov izziv vzpostavitve novega poslovanja z motocikli s preusmeritvijo tehnoloških sprememb in ljudi, ki smo jih dobili skozi dirke motoGP, v raziskovanje drugih poti za trajnostno družbo," je še dodal predsednik.