Rins bo po koncu sezone Suzukija zamenjal za Hondo

Suzuki je že maja napovedal, da bo štiri leta pred dogovorom končal sodelovanje v motociklističnem prvenstvu, prejšnji teden pa se je za predčasen odhod pogodil z organizatorjem tekmovanja, Dorno. Suzuki je enkrat že zapustil serijo motoGP in sicer ob koncu sezone 2011, preden se je vrnil leta 2015. Od vrnitve v kraljevski razred je leta 2020 Španec Joan Mir osvojil naslov svetovnega prvaka, njegov rojak Alex Rins pa je istega četa sezono končal na tretjem mestu.

"Ekipa Honda-LCR z veseljem oznanja podpis dvoletne pogodbe med Alexom Rinsom in Honda Racing Corporation," je v izjavi za javnost zapisalo moštvo Honda. "Zelo sem vesel, da se pridružujem ekipi Honda-LCR ! Menjava ekipe in motorjev vedno predstavlja izziv, a v vsak trening bom dal 100% truda in vse kar sem se naučil v minulih letih dirkanja v motoGP." pa je ob novici dejal Katalonec, ki je s Hondo sklenil dveletno pogodbo.