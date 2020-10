Rins in Mir: Suzukijev 'sprti' dvojec

"Na tablah sem lahko videl, da Joan in Alex prihajata zelo hitro, a poskušal sem ostati miren, poskušal sem ohraniti gume do konca dirke, ker sem dirkal z mehko zadnjo, to pa ni lahko," je nadaljeval Rins. "Prvo mesto zame in za Suzuki ... Res opravljamo dobro delo z uvrščanjem na stopničke, ta zmaga pa dokazuje, kako so delali v tej sezoni. Gotovo si (pri Suzukiju, op. a.) res želijo te zmage," je še povedal Rins.

Njegov start je bil izjemen in skozi "ozko grlo" prvih ovinkov se je z devetega mesta ekspresno prebil na četrtega, nato pa ob popuščanju yamah od sedmega kroga naprej vodil in se ni več oziral nazaj, čeprav je po zaslugi sporočil na tablah ekipe vedel, da je vse prej kot na varnem.

Rins: Poskušal sem ostati miren "Uspela nam je res dobra dirka, to je moja prva zmaga po vodstvu (dolgi vožnji na prvem mestu, op. a.), zadnji sta prišli bo boju z Valentinom (Rossijem) in Marcom (Marquezom), a tokratna je bila težja, ker je lahko narediti napako, ko vodiš, a poskušal sem ostati miren in čutil sem, da vozim precej dobro," je po poročanju Crash.net povedal Rins, že osmi različni zmagovalec sezone.

'Trudili smo se za to prvo mesto'

"Ni jih bilo veliko, ki so na tej dirki stavili name, a bil sem miren, proučil sem linijo na začetku in uspel nam je dober start, nenadoma pa sem bil četrti in se boril z yamahami. Ko sem bil za njimi, sem lahko videl, da so imeli nekaj težav s hitrostjo. Bil sem za Maverickom (Vinalesom) in ta konec tedna je dokazal, da ima hitrejši ritem od vseh, a rekel sem si: 'Pa pojdimo!' Zlahka sem mu sledil in se ga odločil prehiteti, odpeljati svojo dirko in narediti razliko,"je dodal Rins.

"Trudili smo se za to prvo mesto. Imel sem potencial na številnih dirkah, a na koncu zmage ni in ni bilo, ali zaradi napak ali pa zaradi padca. Končno je zdaj tu in tako sem vesel zaradi tega, ker ni bilo lahko. Veliko ljudi mi pravi: 'Moraš biti mirnejši!' To je zato, ker sem dvakrat padel, ko sem v Avstriji poskušal prehiteti za vodstvo in v Le Mansu v dežju, a vedel sem, da imam ta potencial in da imam motocikel, da mi to uspe," je še ocenil Rins.

Mir: Če bi startal spredaj ...

Povsem zadovoljen ni bil niti Mir, ki je prvič prevzel vodstvo v skupnem seštevku razreda motoGP, po dirki pa menil, da je imel možnosti za zmago. Ta bi bila zanj seveda prva v karieri, ko gre za preizkušnje v najelitnejšem razredu svetovnega motociklizma.

"Zelo sem zadovoljen, a ko vidiš, da je zmaga tako blizu ... Zelo dobro sem se počutil na motociklu," je za DAZNpovedal Mir. "Na začetku in na sredini dirke sem se počutil zelo dobro, malce hitrejšega od ostalih. Poskušal sem ohranjati zadnjo gumo, da bi je ostalo nekaj več za zaključek dirke, ko sem želel dati nekaj več od sebe, a sem imel težave s sprednjim delom motocikla, v leve ovinke nisem mogel tako, kot bi moral, tako da sem v zadnjih krogih izgubil veliko časa," je bolj rezerviran zaključek dirke pojasnil Mir.

"Zato sem malce razočaran. Tega nisem pričakoval, a tokrat se je videlo, da mi ta mehka guma ne pomaga preveč, ko je potrebno voziti za ljudmi vso dirko. Storili smo manjšo napako na področju, pri katerem smo običajno močnejši. Razočaran sem, a zadovoljen, ker sem spet na stopničkah. Izbor gum je bil pravi, težava je nastopila zaradi vremenskih razmer, saj tako vroče ni bilo ves konec tedna. Nismo bili povsem prepričani, če bi raje namestili gumo srednje trdote, saj je nismo mogli ves konec tedna. To ni bila krivda Michelina, niti gume ali kogarkoli drugega, preprosto nas je do sem pripeljala obraba. Če bi startal spredaj, in bil v zadnjih krogih spredaj, tako kot v tem primeru Alex, potem ne bi imel teh težav s sprednjim delom, a bilo je tako."