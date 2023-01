Rins: Jezen sem. Ne bom imel enakega tretmaja kot Marquez in Mir

Španski dirkač Alex Rins je po koncu sezone svetovnega prvenstva zamenjal delodajalca v motoGP. Po odhodu Suzukija s SP je postal član Honde-LCR. A Španec, ki mu bo družbo pri poltovarniški ekipi Honde delal Japonec Takaaki Nakagami, uvodno obdobje z novo ekipo ne ocenjuje ravno z visoko oceno. Boji se, da bo imel drugorazredni položaj v ekipi ...

Spomnimo, japonski Suzuki je sredi poletja lani (nepričakovano) naznanil, da se je z organizatorjem motociklističnega svetovnega prvenstva, podjetjem Dorna, dogovoril o predčasnem odhodu iz serije motoGP po koncu sezone. Suzuki je sicer pogodbo, ki jo je sklenil leta 2015, imel do leta 2026, a realnost je takšna, da bo v sezoni 2023 Alex Rins član Hondine družine.

Naslednja sezona se bo, če bo začasni koledar potrjen, začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.

Suzuki je sicer enkrat že zapustil serijo motoGP ob koncu sezone 2011, preden se je vrnil leta 2015. Od vrnitve v kraljevski razred je leta 2020 Španec Joan Mir osvojil naslov svetovnega prvaka, njegov rojak Alex Rins pa je končal tretji. "Bili so to lepi časi. Takrat sem Joanov naslov slavil kot da bi ga osvojil sam. V garaži je vladalo nepopisno veselje. Škoda, da se je zgodba Suzukija končala tako klavrno," je v pogovoru za Corriere Dello Sport med drugim dejal Rins. Posebej uspešno je bilo moštvo Suzukija v sedemdesetih letih s številnimi naslovi v najmočnejši kategoriji, ko so slavili Britanec Barry Sheene, Italijana Marco Lucchinelli in Franco Uncini ter Američana Kevin Schwantz in Kenny Roberts ml.

"Ekipa Honda-LCR z veseljem oznanja podpis dvoletne pogodbe med Alexom Rinsom in Honda Racing Corporation," je v izjavi za javnost konec poletja lani zapisalo moštvo Honda. "Bil sem vesel, da sem relativno hitro dobil novega delodajalca. Prihod k Hondi je bil zame srečen dogodek," je priznal Španec, ki po uvodnem evforičnem obdobju prihoda k Hindi sedaj bolj trezen v razmišljanju kam je sploh prišel ... "Prvič se spopadam z dejstvom, da sem in bom član satelitske ekipe. Je opazno, da je drugače, kot če si član tovarniškega moštva," je italijanskemu športnemu časniku še zaupal Rins, ki je v poslednji sezoni s Suzukijem osvojil 173 točk in zasedel končno sedmo mesto. Ob štirih uvrstitvah na zmagovalni oder je zabeležil tudi dve zmagi.

icon-expand Alex Rins FOTO: motogp.com

"Kar zadovoljen sem z izkupičkom. Še posebej nad stopničkami. Škoda, ker smo bili v zaključku manj konkurenčni za najvišja mesta, a skupna ocena je prav gotovo pozitivna," priznava Rins, ki odpira novo poglavje v motociklistični karieri. "Nisem najmlajši. Štejem 28 let in za izkušenega dirkača je menjava ekipe verjetno zahtevnejši zalogaj. Ne bežim od tega in to bom imel v mislih, ko bo potrebno biti potrpežljiv ob začetnih težavah, ki nas prav gotovo še čakajo," skuša biti miren Rins, ki pa ni bil preveč zadržan ob naslednjem opažanju: "Joan Mir in Marc Marquez bosta, oziroma sta že dobila nove dele dirkalnika. Kot kaže bosta to uživala zgolj dirkača tovarniške ekipe, meni in Takagaamiju pa se to ne obeta. Nisem zadovoljen, očitno optimalne podpore ekipe zaenkrat še nimam. Upam, da se to spremeni," je bil kar malce razočaran in jezen hkrati Rins, ki pa zaradi omenjenih stvari ne bo zmanjševal višine ambicij v prihajajoči sezoni.