Rins: Marquez se le poigrava z novinarji, saj ve, da bo ostal pri Hondi

Do zadnjega se je ugibalo, ali dirka sploh bo, zdaj pa so številni dirkači in člani karavane, med njimi tudi Marc Marquez , ostali pred vrati letal, saj niso pravočasno prejeli vize. Vsi dirkači pa imajo še eno težavo – kako se spoznati s povsem neznano stezo. Tako trdi Marquez, ki, kot poroča Corrire Dello Sport , še ni sprejel odločitve, ali bo po koncu sezone zapustil Hondo in kariero nadaljeval v kateri izmed drugih ekip motociklistične karavane.

Spomnimno, Španec si je junija zlomil desno nogo na sprinterski tekmi na veliki nagradi Italije v Mugellu. Sedemindvajsetletnik je padel v četrtem krogu in prepeljali so ga v bolnišnico v Firencah zaradi zloma golenice in mečnice. Prestal je dve operaciji in je šele pred kratkim povsem okreval. "Samo da je vse skupaj za mano. V tem trenutku je to le še slab spomin. Gledam v prihodnost," je še sporočil novopečeni dirkač Yamahe.