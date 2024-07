Rins po padcu v Assnu z nič kaj nedolžnimi poškodbami

Alex Rins je na nedeljski dirki za VN Nizozemske grdo padel in si pri tem poškodoval zapestje in stopalo. Kot so sporočili iz moštva Yamahe, prve informacije kažejo, da ima Španec zlom v stopalu in hujšo udarnino na zapestju. Njegov nastop na VN Nemčije, ki bo že ta konec tedna, je tako pod velikim vprašajem.