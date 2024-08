Rins še za vsaj dve sezoni ostaja pri Yamahi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za 28-letnega Alexa Rinsa je bila letošnja sezona prva na Yamahinem motociklu. Tudi v lanski sezoni je dirkal pri japonskem proizvajalcu, in sicer pri ekipi LCR Honda. Šestkratni zmagovalec v elitnem razredu pri Yamahi doslej še ni prišel do največjih uspehov, vendar kot sam pravi, so letos naredili že "veliko pomembnih korakov v pravo smer".

"Zelo sem vesel, da bom nadaljeval sodelovanje z Yamaho še dve leti, želim se zahvaliti ekipi in vodstvu v Iwati za njihovo zaupanje. Imamo jasen cilj – Yamaho ponovno pripeljati kamor sodi, v boj za naslov prvaka," je ob podaljšanju pogodbe dejal Rins.