Rins se ne predaja v boju za naslov: Vse je še mogoče, v to sem prepričan

Rins je na zadnjih dirkah v super formi, po padcu v Le Mansu je nanizal tri uvrstitve med vodilno trojico (enkrat je zmagal, dvakrat je bil drugi), kar mu daje dovolj optimizma pred zaključkom sezone. "Za Joanom zaostajam 37 točk in sam mislim, če sem čisto iskren, da je vse mogoče, v to sem prepričan. Boril se bom, dal bom svoj maksimum, da zmanjšam zaostanek."

Dve dirki pred koncem sezone sta Suzukijeva aduta, Španca Joan Mir in Alex Rins , v dobrem položaju, da osvojita pokal za najboljšega dirkača sezone. V veliko boljšem položaju je seveda Mir, ki je vodilni v točkovanju na lestvici SP, vodi s 162 točkami, na drugem mestu sta s po 125 točkami skupaj Rins in Yamahin dirkač Fabio Quartararo , Maverick Vinales ima 121 točk na četrtem mestu. Do konca sezone je prihajajoči konec tedna še ena dirka v Valencii, nato sledi še zaključek sezone na Portugalskem. Za moštvo Suzukija bi bil to prvi naslov v razredu motoGP po letu 2000, ko je bil prvak legendarni ameriški dirkač Kenny Roberts .

Ni dvoma, da 24-letni Rins kolegu ne bo zlahka pustil, da se ovenča s pokalom. Tako je bilo že na zadnji dirki za VN Evrope, ko je Mir zmagal, drugi pa je bil Rins. Tudi na naslednji dirki za VN Valencie na istem prizorišču je pričakovati izenačen boj obeh dirkačev. Na zadnji dirki v Valencii je Rins vodil, a je naredil manjšo napako, kar je Mir izkoristil in se prebil v vodstvo, ki ga ni več izpustil iz rok.

Rins je bil vseeno zadovoljen, saj kot pravi, ni več mogel slediti Miru: "Bil sem zelo sproščen in dobro sem vozil, skušal sem ohraniti zadnjo gumo, da bi lahko napadel v zadnjem krogu. V zavoju 11 sem naredil manjšo napako in to me je stalo vodstva. Skušal sem držati priključek, a je bil Joan hitrejši in sem si rekel, da moram predvsem ohraniti prednost pred Polom (Espargarojem, zasedel je tretje mesto, op. p.), kar mi je uspelo."

Miru za to, da v nedeljo osvoji naslov prvaka, zadošča, da se uvrsti med vodilno trojico, pa četudi Rinsu uspe zmagati. Tako bi odločitev lahko padla že ta konec tedna in razplet zadnje dirke v Portimau ne bi imel več vpliva na razplet sezone, ki že dolgo ni bila tako zanimiva in izenačena. "Joan kaže svoj potencial in svoj motocikel vozi na meji mogočega, poleg tega je zelo konstanten. To je razlog, da ima 37 točk prednosti. Poskusil bom, nič ni nemogoče," je prepričan Rins, ki verjame, da bo odločitev padla šele na Portugalskem.