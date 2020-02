Rins: Srečen pri Suzukiju, a odprt za druge možnosti

Sezona 2019 je bila za Suzuki rezultatsko kar uspešna. Z Alexom Rinsom so v Austinu in Silverstonu prišli do dveh blestečih zmag v kraljevem razredu motoGP, v prihajajoči sezoni, ki starta s tradicionalnim prizoriščem v Dohi, pa želijo še korak več. Medtem je za Rinsa naslednja sezona tudi nova priložnost, da dokaže svoje mojstrstvo in se vnovič približa nekaterim ekipam, ki ga mrzlično lovijo. "Ducati? Zanima me, toda zaenkrat sem Suzukijev," pravi Španec.

Alex Rins in Marc Marquez FOTO: motoGP V taboru Suzukija trdijo, da so se za novo motociklistično sezono pripravili s še močnejšim in zmogljivejšim dirkalnikom, ki bo zagotovil večjo končno hitrost na ravninah. Dobrodošla informacija za Alexa Rinsa, ki po dveh zmagah v letu 2019, v naslednji sezoni pričakuje še kaj več. Medtem je za Corierre dello Sportmoral komentirati tudi govorice, da se resno pogovarja z Ducatijem. Prva dirka sezone bo v Katarju 8. marca. "Jaz in Ducati? Godi informacija, da se zanimajo zame, toda zaenkrat sem povsem Suzukijev. Ne želim razmišljati ali špekulirati o prihodnosti, to je vse v domeni mojega menedžerja. Na meni je, da na vsaki dirki pokažem največ kar znam," je bil brez dlake na jeziku Rins, ki se "bori" tudi s potencialnim podaljšanjem pogodbe s Suzukijem. "Šlo bi za podaljšanje že za dve leti. Torej bi bil v garaži Suzukija še v letih 2021 in 2022. A ne hitim z odločitvijo, puščam si odprta vrata. Meni je v tem trenutku važno le, da se čim bolje pripravim na prvo dirko sezone v Katarju."



Alex Rins je v letu 2019 zabeležil dve zmagi. FOTO: motoGP Španec, ki prihaja iz Barcelone, je zadovoljen s tem, kar je pokazal njegov motocikel na testiranjih v Sepangu. "Mislim, da smo zadeli pnevmatike. Končno. Občutek je še boljši kot lani. So bolj vzdržljive od prejšnjih, ob tem pa sem opazil tudi precej boljši oprijem, ko zapuščamo ovinek. Naredili smo tudi korak najprej, kar se tiče nastavitve motocikla. Skupna ocena je torej več kot pozitivna. Ni enostavno vgraditi še kakšen konjiček-dva močnejši motor, saj se poruši ravnovesje motocikla. Nam je uspelo. Zadovoljen sem tudi z zaviranjem, pohvale gredo našim fantom v tovarni in garaži, saj so svoj posel med tekmovalnim odmorom opravili z odliko," je še dejal 24-letni Španec, ki ne beži od visoko letečih cilje v koledarskem letu 2020. "Moj cilj? Podoben, oziroma enak, cilju naše ekipe. Osvojiti čim več stopničk, poskušati zabeležiti čim več zmag in, če je možno, vključiti se tudi v borbo za naslov v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Mislim, da cilji niso nerealni," je zaključil Rins, ki je lansko sezono končal na četrtem mestu v skupnem seštevku z 205 osvojenimi točkami.