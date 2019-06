Rins v Assen poln pričakovanj: 'Ducati in Honda še lahko grešita'

Nepozabna dirka za VN Amerik in slavje članov ekipe Suzuki ob prvem mestu Rinsa (na fotografiji).

Alex Rinsje s Sylvainom Guintolijemsodeloval na testiranjih v Barceloni, ki so sledila dirki za VN Katalonije, oba pa sta preizkusila novo šasijo, ki naj bi njun motocikel GSX-RR izboljšala predvsem z vidika zaviranja. Rins je sicer v Montmeloju ocenil, da se je to res zgodilo, a da ima zdaj malce otežene izhode iz ovinkov, vsekakor pa bodo Japoncem in katalonskima dirkačema Rinsu ter Joanu Miruprav prišli tudi prosti treningi v Assnu.

Tam naj bi člani Suzukija še dodatno izpilili zadnje novosti, o katerih je šef ekipe Davide Briviodejal, da bodo uporabne na "nekaterih dirkališčih".

'Tako Ducati kot Honda lahko še vedno grešita'

"Verjamemo, da bo nova šasija izboljšala stabilnost med zaviranjem. Lahko bi bila uporabna na nekaterih dirkališčih, zato jo bo Alex Rins najverjetneje spet preizkusil v Assnu," je spletna stran madridskega dnevnika AScitirala Brivia.

Rins bojevito napoveduje, da se ni predal niti v boju za vrh skupnega seštevka, kjer je v tej sezoni vse skupaj izjemno izenačeno. Serijski prvak Marc Marquezje z nedavno zmago v domači Kataloniji sicer še povečal svojo prednost, seveda tudi po zaslugi padcev Andree Doviziosa, Mavericka Vinalesain Valentina Rossija. Rins je, očitno, začutil svojo priložnost.

"Zaostajamo za manj kot 40 točk, tako Ducati kot Honda lahko še vedno grešita. Jasno pa je, da smo storili ogromen napredek od leta 2015 naprej, še predvsem kar se tiče razvoja,"je po 75 opravljenih krogih na dirkališču Circuit de Catalunya dejal tretjeuvrščeni dirkač prvenstva motoGP.