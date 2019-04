'Rins? Že letos bo v igri za naslov'

Joan Mir v svoji prvi sezoni v ekipi Suzukija še ni prišel do vrhunskega rezultata, na zadnji preizkušnji, šlo je za VN Amerik v Austinu, se je moral zadovoljiti s 17. mestom, na drugi strani pa je njegov ekipni kolega dočakal sploh prvo zmago v razredu motoGP. Alex Rins je presenetil (skoraj) vse, razen moštvenega kolega Mira, ki je pričakoval, da bo rojak hiter v Austinu. "Imamo zelo konkurenčen motocikel. To je odlično spoznanje. Jaz sicer v tekoči sezoni še nisem prišel do vrhunskega rezultata, ni mi še uspela dirka po željah. No, zato pa je Alex že krojil sam vrh, njegova zmaga v Austinu je odlična novica za naš tabor. Resda prav na vseh stezah nismo v igri za visoka mesta, to je nekaj, kar moramo popraviti v bodoče. Na nekaterih dirkališčih smo sposobni "skakati" med prve tri, na nekaterih drugih pa se mučimo," je opazil Joan Mir, ki je pohvalil Rinsa in ga celo uvrstil med kandidate za naslov. "Upam, da ne zveni preveč ambiciozno, toda Alex je zares zelo hiter. Mislim, da se lahko zoperstavi prav vsem tekmecem v karavani."