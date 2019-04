Zmaga v Austinu potrditev velikega talenta Alexa Rinsa

Tokrat je zmaga prišla v najvišjem kakovostnem razredu. Na dirki, za katero so bili mnogi prepričani, da bo postregla s spektakularnim trobojem med aktualnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom (Repsol Honda), Katalončevim najbližjim zasledovalcem Valentinom Rossijem (Monster Yamaha) in Britancem Calom Crutchlowom (LCR Honda). Toda dogodki na slabo pripravljeni stezi so poskrbeli za (nepričakovan) zasuk, na katerega pa je bil očitno Rins več kot odlično pripravljen, saj je edinstveno priložnost zagrabil z obema rokama in v razburljivi končnici preprečil dirkaškemu doktorju, da pride do zmage, ki bi mu pomenila ogromno pred nadaljevanjem sezone na evropskih tleh. "To je nekaj, kar sem sanjal vse življenje," je po dirki priznal zasluženi zmagovalec dirke za VN Amerik, ki je že v pripravljalnem obdobju pred sezono dosegal odlične rezultate.



"Pred uvodno dirko v Katarju sem izpostavil vsaj eno zmago kot enega glavnih ciljev v novi sezoni. Spodbudni rezultati testiranj, odlično vzdušje v moštvu in vera v uspeh so nas pripeljali do te velike zmage. Ni skrivnost, da je dolgoročnejši cilj skupna zmaga, a do tja me čaka še dolga in trnova pot," ostaja z nogama na realnih tleh 23-letni katalonski dirkač, ki je svojo prvo zmago na ameriških tleh dosegel pred šestimi leti. "Preprosto uživam v Združenih državah Amerike, kar je glavni razlog mojih dozdajšnjih zmag. Zaupal vam bom anekdoto, ki pa jo nisem predstavil Japoncem, da ne bi vršili nepotrebnega pritiska name pred samim začetkom dirke; razmišljal sem: zmagal si na dirki v ZDA leta 2013, na drugi leta 2016 in ni vrag, da mi ne bi uspelo še tretjič. A, da bom zmagal letos, si nisem mislil. Še posebej zaradi izjemne forme Marca Marqueza in Valentina Rossija. Sanjsko," je nadaljeval Rins ter v isti sapi priznal, da je bilo rokovanje z drugouvrščenim Rossijem po zaključku dirki zanj nekaj neprecenljivega.