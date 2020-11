Rins želi Suzukiju zagotoviti dvojno krono ob koncu sezone

Rins Valencio zapušča z mešanimi občutki. Pred nedeljsko dirko je bil skupaj s Francozom Fabiem Quartararojem prvi Mirov zasledovalec (oba sta zaostajala za 37 točk). Rins je bil razočaran po kvalifikacijah, saj je zasedel le 14. mesto, a se je na dirki prebil do četrtega mesta, kar mu je prineslo kar precej olajšanja, pa tudi zadovoljstva. "Franco je vozil v hudem ritmu in najboljše, kar sem lahko dosegel, je četrto mesto. Vendar sem še v boju za drugo mesto v skupnem seštevku, zato sem zadovoljen z razpletom dirke. Upam, da bom sezono zaključil uspešno, ko bo na sporedu dirka v Portimau," je dejal španski dirkač.

Joan Mir ima neulovljivo točkovno prednost in bo le še počakal na podelitev šampionskega pokala. Za njegovega moštvenega tekmeca Alexa Rinsa pa je zadnja dirka sezone na Portugalskem v prihodnjem tednu zelo pomembna. V točkovanju je na tretjem mestu, a le štiri točke zaostaja za drugouvrščenim dirkačem na lestvici razreda motoGP, Francom Morbidellijem . Italijan je zmagal na VN Valencie in se prebil pred Rinsa (142:138), tako da bo dirka v Portimau, kar se boja za končne uvrstitve tiče, zelo zanimiva.

Rins je na zadnjih dirkah v zelo stabilni formi: po padcu v Le Mansu je nanizal tri uvrstitve med vodilno trojico (enkrat je zmagal, dvakrat je bil drugi), na zadnji dirki v Valencii pa je bil blizu stopničkam. Zasedel je četrto mesto, njegov moštveni kolega Mir pa je bil sedmi, a to bilo za Suzukijevega prvega aduta dovolj, da je osvojil naslov svetovnega prvaka.

Rins je imel na začetku sezone težave s poškodovano ramo, a je potem stopnjeval formo in – kot omenjeno – tudi enkrat zmagal (na dirki v Aragonu). Na Portugalskem verjame v ugoden razplet: "Na koncu mi ni uspelo v boju za naslov prvaka, vendar sem srečen zaradi Joana in celotne Suzukijeve ekipe. Neverjetno je, da je osvojil naslov prvaka v šele drugi sezoni. Celotno moštvo je trdo delalo, da nam je uspelo. Zato so občutki, tudi moji, izjemni. Verjamem, da se bomo tudi v Portimau pokazali v dobri luči in potrdili dobre rezultate."