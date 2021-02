Rins: Boril se bom za naslov in glavnega tekmeca bom imel iz domače garaže

Španski dirkač Alex Rins je bil v paketu z rojakom Joanom Mirom, novopečenim svetovnim prvakom v kraljevem razredu motoGP in pod Suzukijevo "komando" član tandema, ki je v minuli sezoni najbolj navdušil. Ekipa Suzukija je na naslov prvaka v najmočnejšem razredu čakala vse od leta 2000. Malo je manjkalo, da bi Rins velik uspeh Suzukija, ki se je do naslova svetovnega prvaka dokopal po dvajsetih letih, dopolnil še z drugim mestom v skupnem seštevku.

icon-expand Alex Rins se je v lanski sezoni izkazal tudi z zmago v Aragoniji. FOTO: MotoGP

Španec Alex Rins je bil v zaključku lanske motociklistične sezone v zelo stabilni formi: po padcu v Le Mansu je nanizal tri uvrstitve med vodilno trojico (enkrat je zmagal, dvakrat je bil drugi), na dirki v Valencii pa je bil blizu stopničkam. Zasedel je četrto mesto, njegov moštveni kolega Joan Mirpa je bil sedmi, a to je bilo za Suzukijevega prvega aduta takrat dovolj, da je osvojil naslov svetovnega prvaka, prvega za Suzuki po letu 2000, ko je slavil Američan Kenny Roberts. Rinsu bi lahko uspel veliki met in bi Suzukijevo dominanco v letu 2020 okrepil še z drugim mestom in statusom svetovnega podprvaka, a je Španec na zadnji dirki na Portugalskem odpeljal slabše in osvojil 15. mesto ter v skupnem seštevku ujel tretjo stopničko zmagovalnega odra. Rins je imel na začetku sezone težave s poškodovano ramo, a je potem stopnjeval formo in – kot omenjeno – tudi enkrat zmagal (na dirki v Aragonu). Na Portugalskem verjame v ugoden razplet: "Na koncu mi ni uspelo v boju za naslov prvaka, vendar sem srečen zaradi Joana in celotne Suzukijeve ekipe. Neverjetno je, da je osvojil naslov prvaka v šele drugi sezoni. Celotno moštvo je trdo delalo, da nam je uspelo. Zato so občutki, tudi moji, izjemni," se lanske sezone spominja 25-letni dirkač, ki do sebe ne goji nobene zamere, le na Portugalskem je odpeljal pod pričakovanji.

V seštevku lanske sezone je novopečeni prvak Joan Mir dosegel 171 točk, Franco Morbidelli 158, tretji v SP Alex Rins pa 139. Četrti je bil Andrea Dovizioso z Ducatijem s 135, kolikor jih je zbral tudi Pol Espargaro s KTM.

"Ostaja grenak priokus, saj sem v Portimaou taval v ozadju. Majhna črna pika je, a ne more zamazati sicer odličnega vtisa, ki sem ga pustil v letu 2020. Sploh smo bili s Suzukijem izvrstni večji del sezone, a že gledam naprej, na lovorikah ne gre počivati,"je zaCorriere Dello Sportrazpredal Rins, ki že zre v prihodnost. Testiranja pred novo sezono so pred durmi ... "Pripravljen sem. Cilj je in bo biti v ospredju in se boriti za najvišja mesta. To so moje želje pred novo sezono. In ja, pričakujem tudi, da bom v igri za naslov svetovnega prvaka. Kot trejeplasirani v lanski sezoni imam legitimno pravico, da napadam naslov prvaka,"je brez dlake na jeziku Rins."Menim, da bo moj klubski, kolega Joan Mir vnovič med glavnimi tekmeci za laskavo lovoriko. Suzuki ne bo počival na lanskih uspehih, v to sem prepričan in to sem tudi spoznal v tem mrtvem obdobju pred novo sezono."

icon-expand Alex Rins in Joan Mir FOTO: MotoGP

O Marcu Marquezu nima informacij

Alex Rins se ni izognil vprašanju o serijskemu šampionu Marcu Marquezu, ki ima po izgubljeni lanski sezoni še vedno komplikacije s poškodbo roke.

V Katarju bosta sicer na sporedu kar dve dirki, prva 28. marca, druga pa namesto odpovedane VN Argentine. V elitnem razredu je zbral 15 zmag, a doslej še ni osvojil naslova svetovnega prvaka. Edini naslov svetovnega prvaka ima iz leta 2004, ko je slavil v 125-kubičnem razredu.

Nove in nove operacije so beležile preteklost, različne informacije, ki kapljajo iz tabora Marca Marqueza, pa zaznamujejo sedanjost ... Veliko tega je zavitega v tančico skrivnosti. Bo Katalonec sploh pripravljen na novo sezono?Iskreno povedano, nimam nobenih informacij, kaj se dogaja z njim. Gotovo imajo novinarji bolj zanesljive informacije. Seveda mu želim vse dobro in čimprejšnji povratek, a težko rečem kaj zanesljivega. Ko gre za zdravje človek ni treba špekulirati. Tudi sam ne bom. Upam pa, da se vrne popolnoma zdrav v karavano. Motociklistični svet potrebuje takšnega šampiona,"je še priznal Alex Rins. "Rad ga vidim na stezi, od njega lahko vsakič kaj uporabnega poberem, se kaj koristnega naučim."