Roberts o Rossiju: Moral bi sedeti v gugalniku

"Seveda se Marca lahko premaga, vendar se bo po mojem mnenju moral premagati sam. Nekdo se bo moral res izkazati, da bo čutil pritisk, kar bi ga prisililo v napake, in v tem trenutku se mi ne zdi, da bi se to dogajalo,"je o aktualnem svetovnem prvaku Marcu Marquezu v intervjuju za spletno stran crash.net povedal Kralj Roberts.

Nekdanji ameriški dirkač Kenny Roberts je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka, še vedno pa zelo pozorno spremlja dogajanje na dirkaških stezah in pravi, da svetovno prvenstvo razreda motoGP še nikoli ni bilo tako zanimivo in kakovostno. Prepričan je, da je to najboljši šov na svetu.

Zanimivo je bilo tudi njegovo mnenje o "večnem" Valentinu Rossiju, in na vprašanje, ali ga presenečajo Italijanovi rezultati pri starosti 40 let, je odgovoril:"Brez dvoma. Moral bi sedeti v gugalniku! Vedno sem razmišljal, da bi se rad upokojil, sedel v gugalnik in kadil pipo. Prvič, ko sem se upokojil, sem vzel pipo in si dejal O moj bog, to je grozno. Ena stvar glede Valentinove trdoživosti je, da ni veliko poškodovan. To je glavni razlog, da se lahko postaraš, a še vedno dirkaš na nivoju, ko si konkurenčen. Je pa fantastično, da se je, glede na razvoj motociklov in vsega, kar sodi zraven, lahko prilagodil na sodobne motocikle."

Nekaj besed je namenil tudi dogajanju v razredu motoGP: "Ti fantje so zdaj v boljšem položaju, kot je bilo to v preteklosti, zaslužijo več denarja in njihovo življenje je malce lažje. V mojih časih je bilo vse bolj komplicirano, dobil sem dva vizirja za čelado na leto in kup drugih stvari, zdaj je vse lažje."

Naslednja dirka razreda motoGP bo na sporedu v Jerezu, 5. maja bo na vrsti VN Španije.