Roglič v Valencii: Veliko mnenj si lahko izmenjam z dirkači

Primož Roglič je sicer (tudi letos) med dvanajstimi nominiranci za zlato kolo, ki ga Velo Magazine podeljuje najboljšemu kolesarju leta. Tako se zna primeriti, da bo prestižno priznanje konec novembra letos ostalo v slovenskih rokah. Oba, Tadej Pogačar in Roglič, sta namreč osvojila olimpijski medalji ter zmagala na pomembnih dirkah. Pogačar, bronast na OI na cestni dirki, je drugič zaporedoma dobil dirko po Franciji, zlati olimpijec v vožnji na čas Roglič pa tretjič v nizu dirko po Španiji. V čakanju na rezultate se je Kisovčan odpravil na podaljšani dirkaški vikend v Valencii, kjer se je srečal s številnimi dirkači. Še posebej tesno vez je stkal s Špancem Aleixom Espargarojem. "Spremljava se že nekaj časa preko različnih platform, sedaj sva se srečala v živo. Zanimiv svet je dirkaški, veliko se pogovarjam z akterji in lahko si izmenjujemo zanimiva mnenja in delimo izkušnje z dveh koles," je med drugim v daljšem pogovoru za 24ur.com dejal 32-letni Kisovčan.