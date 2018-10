Rossi: Sem prestar, potrebujem svojo kuhinjo in posteljo

Drugo mesto v kvalifikacijah in četrto na dirki, sta glede na vse težave Yamahe v zadnjem obdobju, zelo vzpodbudna izida za Valentina Rossija. Yamaha sicer nadaljuje dolg niz nastopov brez zmage, a morda si lahko že na Japonskem obetajo preboj proti vrhu, predvsem ob dejstvu, da znova na pravi poti. "Ta vikend smo zelo napredovali. Na žalost nisem bil dovolj močan za stopničke, vendar je bila to veliko boljša dirka kot zadnje tri, štiri. Na koncu sta Marquez in Dovizioso malce hitrejša od nas," je dejal Rossi, ki je bil v Avstriji 14 sekund za zmagovalcem, 19 v Misanu in 15 v Aragoniji.

To je očiten napredek, čeprav je Italijan previden: "Moramo biti realni in moramo videti, ali je bila to steza in okoliščine, ki so nam ustrezale ali pa je to realnost in smo naredili majhen korak naprej."Vsekakor je bil Rossi veliko boljše volje in že težko pričakuje japonsko dirko. "Najprej se bom vrnil v Italijo, ker nisem rad zdoma pet tednov. Sem prestar. Potrebujem mojo posteljo, kuhinjo, televizijo,... Ostal bom en teden doma, nato treniral in potem čakam na naslednji paket dirk," pravi Italijan.