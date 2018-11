Rossi: Izjemen dvoboj z Marquezom, a zame tudi velika bolečina

Veliko razočaranje, čeprav smo živeli kot v sanjah do zadnjih krogov pred koncem. Tako se razočaranja nadaljujejo. In najhuje bo zvečer in jutri, ko bom razmišljal o tem.

Za Valentina Rossija je bilo to velikansko razočaranje, čeprav je sicer imel veliko razlogov za zadovoljstvo kar se tiče uspešnih nastopov Francesca Bagnaie in njegovega brata Marinija."Moram vse skupaj pogledati še enkrat, saj ko padeš, ne veš, kaj se je zgodilo. Vendar je očitno, če sem padel, sem naredil napako. Je pa ogromna škoda, ker je bila to najboljša dirka sezone,"bo 39-letni dirkač verjetno še nekaj časa premleval dogajanje.

"Na dirki sem se počutil dobro, imel sem dober ritem in če bi šlo tako do konca, bi verjetno zmagal. Bil je dober dvoboj z Marquezom, a zame tudi velika bolečina, ker se je tako končalo. Ne vem, zanimivo bi bilo videti, kako bi se končalo. Marquez je zelo močan, verjetno je trenutno najboljši," je bil razočaran Rossi, ki pa je izpostavil, da se pri Yamahi pozna napredek: "V Sepangu smo dobro delali, že na treningih, našli smo nekaj novih rešitev, na zadnjih dirkah nam gre boljše, kar je zelo pomembno. Videli bomo, ali bomo še močnejši v Valencii, kjer je za nas zahtevna proga."

"Potrebno je dobro ločiti med čustvi, saj je moj brat zmagal prvič, Pecco (Bagnaia, op.p.) je prvič osvojil naslov svetovnega prvaka. Normalen človek bi sedel na kavč za tri ali štiri ure in se veselil in jokal od zadovoljstva. Tako pa, je še nekaj grenkega priokusa, če bi zmagal, bi bil to zgodovinski dan, verjetno najlepši dan moje celotne kariere," je dejal italijanski dirkač. "Vendar je tako, kot je. Veliko razočaranje, čeprav smo živeli kot v sanjah do zadnjih krogov pred koncem. Tako se razočaranja nadaljujejo. In najhuje bo zvečer in jutri, ko bom razmišljal o tem,"je še dejal nekdanji svetovni prvak.