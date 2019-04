Rossi: Ali se odločiš, da ostaneš doma, ali pa se boriš, ker v tem uživaš

V nedeljo je bila že 23. obletnica njegovega prvega nastopa na dirki za grand prix, leta 1996 je prvič nastopil na dirki v Maleziji v razredu 125cc in končal na šestem mestu. "Videl sem posnetke in bilo je precej zabavno, kot iz povsem drugega obdobja, bila je črno-bela slika na televiziji," je dobre volje dejal Rossi.

Vedno več je mladih konkurentov, ki pritiskajo iz ozadja, Rossi pa pravi v svojem slogu: "V takem trenutku se moraš odločiti, ali ostaneš doma in gledaš trofeje in si zadovoljen s tem, ali pa se raje spustiš v boj, zato ker uživaš v tem. Mislim, da je takšen moj primer."

Valentino Rossi je res že veteran, a borbenosti in zanosa mu ne manjka. To je dokazoval tudi na nedeljski dirki za VN Argentine, ko si je na koncu izboril drugo mesto in stopil na stopničke za najboljše tri. Dirkaški Doktor pa je moral čakati kar precej časa, da se je lahko znova veselil in polival s šampanjcem na zmagovalnem odru. "Bilo je v Sachsenringu lani, kar je dolgo, dolgo časa. Ta rezultat je res pomemben zame, za moje moštvo, za Yamaho, ker smo imeli težko obdobje in res sem vesel,"je po drugem mestu na dirkališču Termas de Rio Hondo dejal 40-letni Italijan za uradno spletno stran razreda motoGP.

"Bil je super obračun. Poizkušal sem ostati pred Dovijem in vedel sem, da bom moral biti zelo natančen pri zaviranju in brez napake, tudi za en sam centimeter, če ne bi me prehitel. Uspelo mi je in zadovoljen sem," pa je o dvoboju z Andreo Doviziosomdejal Rossi.

O naslednji preizkušnji, čaka dirkače razreda motoGP v ameriškem Austinu čez dva tedna, pa pravi: "To je zelo zahtevna proga, verjetno najtežja in najbolj tehnična v celi sezoni, vendar sem se v zadnjih sezonah tam dobro znašel. Lani nisem bil na stopničkah, leta 2017 pa sem bil. Delati moramo, dobro dirkati in videli bomo, kaj bo."