Rossi: Ne počutim se obupanega, ampak žalostnega, ker smo počasni

Dirka za VN Italije je bila ena bolj razburljivih v zadnjem obdobju in se je tudi zanimivo razpletla. Zelo zadovoljni so bili v taboru Ducatija, saj sta bila dva dirkača na stopničkah. Zmagal je Danilo Petrucci, tretji je bil Andrea Dovizioso, v italijanskem "sendviču" pa aktualni prvak Marc Marquez. Tudi Španec je bil zadovoljen, pa čeprav ni zmagal, a je vknjižil lepo število točk in za 12 točk vodi na lestvici pred Dovijem.

Za razliko od moštev Ducatija in Honde pa so bili krepko razočarani pri Yamahi. Šesti je bil Maverick Vinales, slabe volje pa je bil Valentino Rossi, zato ni presenetljiva njegova izjava po dirki: "Zelo naporen vikend in eden najhujših po dolgem, dolgem času, zato ker nikoli nismo bili hitri. Vedeli smo, da bo težko, vendar smo pričakovali, da bomo močni v Mugellu, vendar se ni zgodilo in nisem bil hiter."

"V kvalifikacijah Q2 sem naredil napako in potem je vse postalo težje. Na dirki je start iz ozadja vedno težji, še posebej, če nisi hiter. Izgubil sem vse po kontaktu z Mirom. Pri prehitevanju sva se dotaknila in šla ven. Potem sem padel na delu steze Arribiata 2. Bili smo počasni in tudi pospeški so bili slabi, res ni nam šlo po načrtih, nekaj moramo spremeniti,"je dogajanje v Mugellu pokomentiral Italijan.

"Kje nam ne gre? Vsepovsod! Od začetka naprej! Ni mi uspel fantastičen start, a so mi trije ali štirje prehiteli. To je velika razlika, saj v pospeševanju od enega do drugega ovinka izgubljamo in razlika je vedno večja. Sedaj se kot leta 2016 ne počutim obupanega, ampak žalostnega, ker sem počasen," je razočaran nekdanji svetovni prvak.