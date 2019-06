Rossi: Da bi se upokojil, ker se ne zabavam?

Veliko razočaranje je Valentino Rossi doživel v "svojem" Mugellu, kjer je že v kvalifikacijah bil precej za konkurenco, na dirki za VN Italije pa je odstopil. Tudi na Le Mans nima najlepših spominov, veliko skrbi in slabe volje je bilo pri Yamahi, tudi Rossi pa je potrdil, da so trenutno (pre)počasni za konkurenco."Nisem bil dovolj hiter, tudi pri pospeških imamo težave," je med drugim po italijanski dirki potožil Rossi, ki je že večkrat v preteklosti povedal, da bo šel v pokoj, ko ne bo več užival.

Sedaj je dejal le, da je le žalosten zaradi tega, ker ni dovolj hiter in konkurenčen, a navijačem, kot kaže še ni treba skrbeti. "V Austinu, pred dvema mesecema, sem bil zelo vesel. Sedaj je veliko težje, vendar se ne predajamo in poizkušali bomo dati vse od sebe. Da bi se upokojil, ker se ne zabavam? Navijači naj nikar ne skrbijo," je za Marco dejal italijanski šampion, ki se zanesljivo ne predaja. To ni v njegovi naravi, kar je dokazal že neštetokrat in morda bo drugače že na nedeljski dirki za VN Katalonije.

Rossi je bil v Barceloni iz treninga v trening boljši, na prvem je zasedel deveto, na drugem sedmo, na tretjem pa že četrto mesto. Italijanski Doktor je bil zadovoljen z opravljenim na treningih:"Osredotočili smo se le na dirkaški vikend in pustili motocikel s standardno konfiguracijo. Dobro sem se počutil na M1 in užival sem, in ko se to zgodi, sem ponavadi precej hiter. Osredotočam se le na vsako naslednjo nalogo."