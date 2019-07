Rossi se je opravičil: Žal mi je Taka, moja napaka

Valentino Rossi se trudi in poizkuša ostati optimist, vendar mu nikakor ne steče po načrtih. Tudi nedeljsko dirko za VN Nizozemske bo želel čim hitreje "arhivirati", saj je znova ostal praznih rok. Po padcu, s katerim je s seboj potegnil še dirkača Honde Takaakija Nakagamija , je predčasno zaključil dirko. Padec je bil kar hud, predvsem za Japonca, a na srečo sta jo oba dobro odnesla. Rossi, ki je v kvalifikacijah zasedel šele skromno 14. mesto, se je želel čim hitreje prebiti do najboljših, a je zdrsnil v ovinku številka osem v petem krogu in konec je bilo upov o odmevni uvrstitvi. Italijan je bil hitro na nogah, medtem ko je za Japonca kazalo, da se je poškodoval, a je kasneje prišla novica, da je z njim v redu in bo lahko nastopil na naslednji dirki, ki bo že ta konec tedna v Nemčiji.

Rossi je bil sicer po testiranjih v Barceloni prepričan, da so naredili korak naprej, a se mu ni izšlo in je bil daleč od možnosti, da bi ponovil zmago v Assnu iz leta 2017. To je bil zanj že tretji odstop v nizu, kar se mu ni zgodilo od leta 2011. "Težava je bila, ko sem hotel prehiteti Nakagamija, vendar sem bil kot kaže preveč na črti in izgubil sem prednji oprijem in na žalost spravil na tla tudi Nakagamija. Lahko rečem le: žal mi je, ker je bila moja napaka. Sam sem v redu, vem, da je Taka tudi dobro, to je najpomembneje. Trije zaporedni odstopi so velika sramota, tudi zato, ker so Mugello, Barcelona in Assen tri moja najljubša dirkališča. Je tudi škoda za prvenstvo, a še vedno nas čaka naloga, da poiščemo rešitev, da bomo hitrejši. Imeli smo nekaj smole, a še vedno sem prepočasen," je povedal Rossi.

O zmagi Mavericka Vinalesa pa je dejal: "To je super rezultat za moštvo in vesel sem za Yamaho, ker je to res pomembna zmaga in iskreno povem, da si jo je Maverick zaslužil, ker je dirkal dobro vse od petka. To je dober obet, videli bomo, kaj bo v Nemčiji."