Rossi in Vinales upata, da bo M1 2020 velik korak naprej za Yamaho

Na enodnevnih testiranjih v Brnu sta prvo različico motocikla yamaha M1, ki bo nared za leto 2020, preizkusila Maverick Vinales in Valentino Rossi. Italijanski dirkač je bil tokrat kar zadovoljen, čeprav dobro ve, da je do končnega "izdelka" še precej dolga pot."Bil je dober test, a iskreno povedano, ni veliko novega. Drugačen je motor in malce drugačne nastavitve okvirja, vendar je to le prvi občutek in lahko pride do sprememb na naslednjem testu. Mislim, da bo precej več znanega na testih v Misanu, po dirki v Silverstonu," je dejal Rossi.

Šlo naj bi predvsem za izboljšan motor, ki bo razvil boljšo končno hitrost in imel boljše pospeške, kar je trenutno največja težava moštva. Na to je večkrat opozarjal Rossi, ki je ob tem dejal: "Ni bilo čutiti velike razlike, vendar pričakujem, da bomo tukaj naredili korak naprej. To še ni motor za 2020, to je šele prvi prototip."