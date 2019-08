Rossi: Dovizioso je šampion, spada med tiste prave

Dirka razreda motoGP v Avstriji se je razpletla šele v zadnjem ovinku, ko je v boju za zmago Andrea Dovizioso prehitel Marca Marqueza in prvi prevozil ciljno črto. Dogajanje v zaključku dirke si je kasneje ogledal tudi Valentino Rossi :"Bila je res velika borba, veliko prehitevanj, mislim, da je bila to izjemna dirka. Dovi je bil dober v prehitevanju v zadnjem ovinku in je ostal osredotočen in na svojem mestu. Bil je res dober, zasluži si čestitke."Na vprašanje novinarja Giovannija Zamagnija, ali lahko to prehitevanje primerja z dvobojem med njim in Jorgejem Lorenzom v Barceloni leta 2009, je Italijan dejal: "Slišal sem za te primerjave, vendar mi je tisto v Barceloni bolj všeč. Resnično, bilo je odlično prehitevanje."

"Dovizioso je šampion, saj vsak, ki zmaga na več kot desetih dirkah razreda motoGP že spada med tiste prave. Manjka mu še naslov svetovnega prvaka motoGP, vendar se bori z Marquezom zadnja leta, včasih čisto do konca, včasih malce manj. Čeprav ni več najmlajši, mislim, da ima pred sabo še precej let, da poizkuša osvojiti naslov prvaka," je še dejal Rossi. Dirkač Ducatija Dovizioso je zmagal na 14 dirkah razreda motoGP in bil 57-krat na stopničkah, v zadnjih dveh sezonah je zasedel drugo mesto v skupnem seštevku točkovanja, obakrat je zaostal za Marquezom. Španec ima sicer letos znova lepo točkovno prednost (230) pred Doviziosom (172) in jasno je, da ga bo težko dohiteti.

Rossi je na tej dirki zasedel četrto mesto, pred nadaljevanjem sezone pa je dejal: "Čaka nas še veliko dela, saj sta Dovi in Marquez, z Ducatijem in Hondo, hitrejša od nas. Premor bomo izkoristili za izboljšave in potem upam, da bomo imeli dober oprijem v Silverstonu."Dirkaški doktor je sicerv ekskluzivnem pogovoru v Avstriji povedal še kopico zanimivih stvari.