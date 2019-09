'Morje' ljudi bo v Misanu navijalo za domačega heroja Rossija

Valentino Rossi veliko pričakuje od domače dirke, to je njegov teren, tudi navijačev v rumenem bo ogromno in njegova hiša v Tavullii je le 10 kilometrov od dirkališča. Tukaj je v karieri zmagal trikrat (2008, 2009, 2014) in Misano je poleg Mugella nekako domača dirka zanj in za Yamaho. Dirkaški Doktor sicer že lep čas ni okusil slasti zmage, nazadnje mu je uspelo v Assnu junija leta 2017 (zmago je slavil pred Danilom Petruccijem in Marcom Marquezom), zato bi bilo prvo mesto v nedeljo pravi podvig.

Na prvem treningu pred VN San Marina je bil deveti, na drugem že precej boljši, na četrtem mestu. Nasploh so se na petkovih treningih dirkači Yamahe zelo izkazali, saj je nekako med njih vrinil le Marc Marquez. Očitno je yamaha dovolj hitra tukaj, zato so tudi pričakovanja pred 13. dirko sezone večja.