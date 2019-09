Rossi po Misanu še ni obupal v lovu za 'stopničkami'

Dirko razreda motoGP v Misanu je zaznamoval predvsem ogorčen in sila izenačen boj za zmago med Fabiom Quartararojem in Marcom Marquezom. Francoz je vodil večji del dirke, Španec mu je vseskozi sledil in se nato v zadnjem krogu prebil do vodstva in ga zadržal. Aktualni svetovni prvak ima na svojem "računu" že 275 točk, drugi Andrea Dovizioso pa že kar lep zaostanek, zbral jih je 182 na drugem mestu.

Valentino Rossi, šesti na lestvici svetovnega prvenstva (129 točk), si je veliko obetal od nastopa v Misanu, saj je dirkališče le nekaj kilometrov oddaljeno od njegove Tavullie. Rossi je imel tudi izjemno navijaško podporo in se je na koncu prebil do četrtega mesta, boljše enostavno ni šlo, saj so imeli prvi trije, Marquez, Quartararo in Maverick Vinales, preveliko prednost.