Rossi: Naj bo te sezone čim prej konec

Španec Marc Marquez je še osmič skupno in šestič v razredu motoGP postal svetovni motociklistični prvak. Marquez se je s šestim naslovom v kraljevskem razredu na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Avstralcem Mickom Doohanom , prav Italijan Valentino Rossi jih ima sedem in je drugi med vsemi, prvi pa je njegov rojak Giacomo Agostini z osmimi naslovi. Agostini je dirkal v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, osem naslovov svetovnega prvaka pa je osvojil v razredu 500 kubičnih centimetrov, takratnem elitnem razredu. Šestindvajsetletni Španec je četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka v kraljevskem motociklističnem razredu osvojil po ogorčenem boju, saj mu je za ovratnik dihal 20-letni Fabio Quartararo , ki ostaja brez prvenca v razredu motoGP. Medtem se je legendarni Rossi trudil nekje v ozadju ... "Na žalost imamo ves čas podobne težave. Po osmih, devetih ali desetih krogih se pojavijo problemi z zadnjo pnevmatiko. Vedno isto. Zadeva ni od včeraj," je za Coriere Dello Sport razpredal Rossi, ki je bil na Tajskem osmi z nekaj več kot dvajsetimi sekundami zaostanka. Torej, daleč od boja za najvišja mesta.

"Ko sem ugotovil, da so se spet pojavile težave, sem upočasnil, podobno kot na nekaterih prejšnjih dirkah. Če sem želel končati dirko, sem moral dirkati precej bolj umirjeno in z glavo, brez tveganja, tako pa se seveda ne dosega vrhunskih rezultatov," je še dejal legendarni dirkač, ki komaj čaka, da se konča (nova) klavrna sezona in začnejo testiranja za naslednjo ... "Preostale štiri preizkušnje bomo bolj ali manj izkoristili za testiranja pnevmatik. Za zdaj sploh ne znamo odkriti težave, diagnoza še ni postavljena. Vem le, da sem se na nedeljskem jutranjem ogrevanju izjemno dobro počutil, tudi oprijem pnevmatik je bil odličen, potem pa stara zgodba in eno samo trpljenje," je za konec še priznal Rossi.