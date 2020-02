Rossi (p)o testiranjih v Sepangu: Letos bom konkurenčen najboljšim, v to sem prepričan

Ali bo sedemkratni svetovni prvak v razredu motoGP Valentino Rossi nadaljeval z Yamaho ali ne, bo znano sredi letošnje sezone. Do takrat je še kar nekaj časa in je v tem trenutku moč o tem zgolj špekulirati. Je pa jasno, da je po testiranjih v Sepangu 40-letni dirkač precej bolj židane volje.

Rossi namreč je (bo) z dobrimi občutki zapustil Sepang, kjer je Yamaha, tako kot vse druge ekipe iz motociklistične karavane, izpeljala dobrodošla testiranja. "Začetek uradnega dela sezone je pred durmi. Še malo in šlo bo zares. V tem trenutku že čutim metuljčke v trebuhu, torej se vse skupaj "nevarno" približuje. Malo časa imamo za izboljšave, a če gre soditi po testiranjih iz Sepanga, bomo začetek sezone pričakali dobro pripravljeni in z pozitivnimi obeti," je za Corierre Dello Sport razpredal 40-letni Rossi, ki je zadovoljen, kako je vse skupaj potekalo. "Te trije dnevi so nam prinesli veliko dobrega. Prejeli smo koristne informacije in dobili odgovore na nekatera pomembna vprašanja. Predvsem zadnji dan v Sepangu je bil več kot zadovoljil, na time-attacku smo se dobro izkazali. Tudi časi so bili primerljivi z najboljšimi. Prvič se mi je uspelo spustiti pod mejo 1:58, kar je zares dober znak," je "mel" roke legendarni Italijan, ki je v Sepangu zasedel mesta med najboljšimi petimi.