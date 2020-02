Rossijevo boleče spoznanje: Naredili smo korak nazaj

S prenosi na Kanalu A in VOYO začnemo 6. marca, ko si boste lahko na VOYO ob 9.50 ogledali prvi prosti trening razreda moto3 pred dirko za VN Katarja. Dirke se v nedeljo začnejo ob 13.00 (moto3), 14.00 (moto2) in 15.15 (motoGP).

"Ni vse slabo, a dejstvo je, da nismo napredovali glede na prvo testiranje. Razočaran sem, saj sem bil prepričan, da bomo naredili korak naprej. Mislili smo, da vemo, kako izboljšati motocikel, toda nedelja je bila za nas bolj ali manj črna," je še priznal 41-letni dirkač. "Mislil sem, da smo tudi s pnevmatikami napredovali, toda spet sem doživel boleče spoznanje. To in zaviranje je še vedno naša glavna skrb."

Rossi želi čim več izvleči od zadnjega dne testiranj, po katerem bo sledila krajša pavza vse do uradnega začetka sezone, ki standardno starta v Losailu. Za Italijana bo sezona "zgodovinska", saj se bo predvidoma sredi nje odločil kaj in kako naprej. Če sploh ... Ali bo sedemkratni svetovni prvak v razredu motoGP nadaljeval z Yamaho ali ne, bo predvidoma znano sredi letošnje sezone. Do takrat je še kar nekaj časa in je v tem trenutku moč o tem zgolj špekulirati. Je pa jasno, da je bil po testiranjih v Sepangu legendarni dirkač židane volje, precej bolj slabo razpoloženje pa je širil po uvodnih testiranjih v Losailu. "Glava je pripravljena na novo tekmovalno sezono. Testiranja so nekaj, podaljšani dirkaški vikend pa povsem drugo. Prav radoveden sem, česa smo pravzaprav sposobni. Pravi indikator našega potenciala bo šele dirka v Katarju," je za Corierre Dello Sport še dejal Rossi.