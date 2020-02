Rossi: Pravzaprav ne vem, pri čem smo

Devetkratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi je z mešanimi občutki zapustil prizorišče poslednjega testiranja pred uradnim začetkom nove tekmovalne sezone, ki se standardno prične drugi konec tedna v marcu v Katarju. Italijan je zasedel le 12. mesto, a zaostanki so bili res majhni. Tako je bilo na sicer dolgi stezi kar 18 dirkačev znotraj sekunde. Tudi ta podatek je lahko za 41-letnega veterana spodbuden, saj je relativno blizu najboljšim.

Valentino Rossi FOTO: MotoGP

Ekipa Yamahe, vsaj tisti del garaže, ki skrbi za Valentina Rossija, je veliko pričakovala od poslednjega, tretjega, testiranja v Katarju. A obilica težav, povrhu še padec, so razlogi, zaradi katerih Rossi prizorišča ni zapustil najbolj zadovoljen in z mešanimi občutki, a brez pretiranega razočaranja in občutka moči, kar ga je krasilo večji del lanske klavrne sezone.

S prenosi na Kanalu A in VOYO začnemo 6. marca, ko si boste lahko na VOYO ob 9.50 ogledali prvi prosti trening razreda moto3 pred dirko za VN Katarja. Dirke se v nedeljo začnejo ob 13.00 (moto3), 14.00 (moto2) in 15.15 (motoGP).

"Pričakovali smo in upali, da bomo na tretjem testiranju preizkusili nekatere druge nastavitve, da se bomo ukvarjali tudi z razporeditvijo teže in podobno. Izboljšali smo fazo zaviranja, a izgubili okretnost dirkalnika. Nismo naredili koraka naprej, kot smo to pričakovali," je za Corriere Dello Sportpriznal Rossi, ki ni prav z veseljem pogledoval na razvrstitev po končanem tretjem testiranju v Losailu, ko so bile kar tri Yamahe povsem v ospredju, a njegove ni bilo ... "Na srečo so bili zaostanki, čeprav sem bil šele dvanajsti zadnji dan testiranj, zelo majhni, kar je spodbudno. Na nek način je dobra informacija tudi ta, da so bile Yamahe hitre, kar tri med najboljšimi štirimi. Škoda le, da med njimi ni bilo mene." Rossi v pogovoru za Corriere Dello Sport ni videl prevelikih sprememb na dirkalniku. Želel bi si jih več. "Yamaha je v pripravljalnem obdobju veliko delala na hitrosti, iskali so višjo končno hitrost. Ne da bi pri tem izgubili mehkobe propelerja. Spremembe so, toda ne tako očitne," je priznal veteran v motociklistični karavani, ki pa ne želi širiti slabe volje v teh nekaj dneh pred uradnim začetkom sezone, ki se začne prav v Katarju.





Valentino Rossi FOTO: motoGP

"Blizu smo drug drugemu. težko je kar koli napovedati. verjamem, da bomo v preostalih dneh pred začetkom uspeli z nekaterimi izboljšavami. Z nestrpnostjo pričakujemo prvi dirkaški vikend, saj so testiranja povsem nekaj drugega kot tekma sama. Videli bomo, kakšen potencial imamo, in kako visoko lahko sežemo." Rossi bo, predvidoma, že v zahodni fazi sezone razmišljal o svoji prihodnosti. Ali bo sedemkratni svetovni prvak v razredu motoGP nadaljeval z Yamaho ali ne, bo predvidoma znano (najkasneje) sredi letošnje sezone. Do takrat je še kar nekaj časa in je v tem trenutku moč o tem zgolj špekulirati. "Glava je pripravljena na novo tekmovalno sezono. Testiranja so eno, podaljšani dirkaški vikend pa povsem drugo. Prav radoveden sem, česa smo pravzaprav sposobni. Pravi indikator našega potenciala bo šele dirka v Katarju," je za Coriere Dello Sport zaključil Rossi.