Rossi se spominja: Bagnaia je že obupaval, nato pa sem ga povabil v našo akademijo

Razplet je na koncu pokazal, da je bila prednost Italijana dovolj velika, Bagnaia tudi ni pretirano tvegal, čeprav sta se s Quartararojem v uvodnih krogih, ko sta še vozila skupaj, celo dotaknila. A branilec naslova, ki je sicer vozil pred Italijanom, je bil daleč od zmage, ki jo je nujno potreboval. Novemu prvaku je že na stezi roko stisnil Quartararo, po koncu pa je bil med številnimi, ki so ga pozdravili, tudi motociklistično upokojeni zvezdnik Valentino Rossi, pred Bagnaio leta 2009 zadnji Italijan z naslovom v motoGP. Italijanski navijači so letos po 50 letih dočakali slavje italijanskega voznika na motorju iz te države, nazadnje je bila takšna zmagovalna kombinacija Giacomo Agostini - MV Agusta leta 1972. " Bil je čas, da Italijan osvoji kraljevi razred. Ni ga boljšega fanta za to, kot je naš Pecco Bagnaia ," je za Corriere Dello Sport sprva dejal Valentino Rossi, zadnji Italijan z laskavo lovoriko v razredu motoGP. Pisalo se je leto 2009 ... " Malce si tudi mi lahko lastimo ta laskavi naslov, saj je Pecco rasel in zrasel na naši akademiji ," je ponosen Valentino Rossi, ki je na VR46 Academy gostil tudi mladega Francesca Bagnaio. " Spominjam se tistih časov. Pecco je bil član razreda moto3 in nič mu ni šlo od rok. Slišal sem, da obupuje, da celo razmišlja o predčasnem koncu kariere. Pocukali smo ga za rokav in mu predlagali, da se vpiše v našo akademijo. Ideja mu je bila všeč in vse ostalo je preteklost. Nekaj, česar se z veseljem spominjamo. Veseli smo, da smo del Peccove zgodbe od samega začetka ," je za Corriere Dello Sport še povedal Valentino Rossi, ki je z novopečenim prvakom stkal poseben odnos. " Spominjam se ga še kot fantka, ko ga je sestra Claudia ves čas spodbujala. Ona ga je začela klicati Pecco in prijelo se je. "

"To, kar je naredil Bagnaia, je zares nekaj posebnega. Ta zadnja dirka v Valencii je bila zanj gotovo zelo izčrpljujoča. Kaj je šele doživljal in preživljal v pripravi na to. Zdržati takšno psihično breme ni mala stvar. In sedaj lahko zasluženo uživa v tem fantastičnem uspehu. Sezona je bila zelo naporna, v drugem delu le-te pa mu je uspel neverjeten preobrat," je o svojemu varovancu z akademije še povedal Rossi, ki je bil prepričan, da bo 25-letni dirkač v Valencii ubranil točkovno prednost in prišel do laskavega naslova. "Miren sem bil. Sploh, ko sem ga videl od petka naprej na treningih. Bil je osredotočen na to, kar počne. Zdelo se je, da ga nič ne more vreči iz tira. Tako je deloval navzven, a gotovo je v njem vrelo, še posebej na dan dirke." Valentino Rossi je za konec pogovora odgovarjal tudi na to, kdo bo naslednji Italijan, član njegove akademije VR46, z naslovom svetovnega prvaka. "Zelo neprijetno vprašanje. Marco Bezzecchi in Luca Marini imata neverjeten potencial. Mislim, da bosta že v letu 2023 konkurenčna za najvišja mesta. V čast nam je, da gostimo takšne dirkače, bodoče šampione, na naši akademiji. Gotovo bo vsem njim dodaten motiv naslov Francesca Bagnaie. Še naprej želimo pisati zgodovino."