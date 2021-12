Rossi bo prihodnje leto dirkal z avtomobili

42-letni Italijan je sicer že potrdil, da se bo januarja udeležil 12-urne dirke v Bahrajnu (izvirno Gulf 12 Hours), kjer bo skupaj s polbratom Luco Marinijem in prijateljem Alessijem Saluccijem zastopal švicarsko ekipo Kessel Racing, dirkal pa bo v Ferrariju 488 GT3: "To dirko bom odpeljal za zabavo, potem pa se bom odločil, v katerem prvenstvu bom sodeloval," je o svoji dirkaški prihodnosti dejal Rossi in dodal še: "GT prvenstva in vzdržljivostne dirke so na zanimivi točki, kmalu jim bo velika konkurenca postalo novo prvenstvo, imenovano Hypercar (ki se začne leta 2023), v katerem bodo sodelovala velika imena avtomobilizma, kot so Ferrari, Porsche, Audi in drugi."