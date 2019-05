Rossi: Bolj smo konkurenčni kot lani

"Še v lanski sezoni smo bili v finišu dirk "utrujeni" in smo običajno padali. Letos je zadeva na srečo drugačna. VN Španije je bila, kot vedno, zelo hitra. Lani sem bil dvanajst sekund za najboljšim na dirki, letos le sedem," je med drugim opazil 40-letni veteran, ki glede na dejstvo, da je dirko začel šele v peti vrsti, ni pričakoval čudežev, oziroma boja za zmagovalni oder. "Po mojem mnenju smo močnejši, kot v lanski sezoni. To lahko trdim po četrti letošnji preizkušnji. Dober občutek me ob tem preveva. Še največ smo pridobili pri pnevmatikah, ki so v tej sezoni veliko bolj trpežne. Imamo pa še vedno dovolj težav in s tem rezerve pri pospeševanju. Tudi z elektroniko imamo še nekaj težav. In upam, da jih bomo rešili do naslednje dirke v Franciji."



Naslednja dirka bo čez 14 dni v francoskem Le Mansu.