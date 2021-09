Dovizioso zadovoljen s testiranji v Misanu, Rossi že pogleduje naprej

"To je bil klasičen dan po dirki, ko so na stezi boljše razmere in so zato vsi hitri," je po testiranju v Misanu pojasnjeval Andrea Dovizioso. "Moji občutki so se močno izboljšali. Čutim, da sem lahko agresivnejši. Na motociklu se počutim bolje, samozavestnejši sem na začetku zavojev. Na Michelinove pnevmatike se še privajam, a videti je bilo, da sem tokrat zaviral bolje."

Izpostavil je, da se še ni povsem privadil slogu Yamahinega motocikla, kar bo v nadaljevanju sezone zelo pomembno. A še bolj kot to bo ključno, kako se bo počutil na pnevmatikah. Lani je, kot pravi, imel težave predvsem z zadnjo gumo.

"Čeprav imam povsem drugačen motocikel, je občutek glede tega še vedno isti. Moral bom nekoliko spremeniti slog vožnje, sploh način zaviranja," je potarnal Dovizioso, a kljub temu zaključil s pozitivno mislijo: "Še vedno mi ni povsem udobno, a lepo je, ker sem se počutil bolje kot na dirki."