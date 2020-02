Rossi je praznoval 41., Marquez 27. rojstni dan

Španec je po končani sezoni moral na operacijo in se je v zadnjem času malce pritoževal nad bolečinami in dejal, da zaradi teh težav ni najbolj zadovoljen s testiranji v Sepangu. Kot kaže se njegovo stanje izboljšuje, saj je ob rojstnem dnevu na Twitterju zapisal, da se vsem zahvaljuje za čestitke in dodal, da "ne bi mogel dobiti lepšega darila, kot je vožnja z MX motociklom po treh mesecih", ter vse skpaj obeležil tudi s kratkim video posnetkom motokros vožnje. Za Španca je bila to druga operacija rame v zadnjem letu dni, le da je leta 2018 moral na operacijo leve rame. Španec ima še vedno težave, ker roka še ni tako močna, kot si želi, a dejstvo je, da bo potreboval še nekaj časa. Običajno rehabilitacija po takšni operaciji traja pol leta, Marquez bo to dobo kot kaže skrčil na polovico.