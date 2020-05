Rossi in Petronas? Med njima je še velika razdalja

Številni iz motociklistične karavane so bili na moč prepričani, da je dogovor med Rossijem in Petronas Yamaho, kjer bo (naj bi) legendarni Italijan zamenjal nadarjenega in visokoletečega Francoza Fabia Quartararoja, ki se seli prav k Monster Yamahi, že skoraj sklenjen. A kot kaže, so zadnje informacije iz ekipe, kjer je prvi dirkač Franco Morbidelli, spet umirjene ... "Težave med stranema niso v denarju ali v dirkalniku. Sploh ne gre za tovrstne ovire. Gre preprosto za človeški faktor," je hitel razlagati italijanskemu časnikuCorriere Dello Sport legendarni menedžerCarlo Pernatin tudi ponudil bistvo "spora". "Ne morejo se in verjetno se tudi ne bodo mogli dogovoriti, koliko ljudi bo lahko Vale pripeljal s seboj. Kot razumem vodilne pri Petronasu, tu mislim na besede šefa Razlana Razalija, mu bodo dovolili največ dve osebi. David Munozin Matteo Flamigni sta osebi, brez katerih si Rossija ne gre predstavljati, toda to nista zadnja dva, na katera Rossi računa," trdi Pernat in dodaja, da se kopja v tem primeru že krešejo, saj dirkaški doktor želi v garaži še nekaj svojih ljudi. Da bodo z Rossijem ravnali spoštljivo in mu dajali vtis, da bodo zanj v ekipi naredili vse, kar bo v njihovi moči, je šef PetronasaRazali že zatrdil, a v isti sapi je Rossiju tudi dal vedeti.