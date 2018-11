Rossi in Vinales vneto pričakujeta Valencio: Yamaha najavila spremembe

Črnega niza 26 dirk brez zmage si pri Yamahi nikakor ne želijo ponoviti. Niz, ki je trajal od VN Nizozemske leta 2017 do letošnje VN Avstralije, ki jo je na motociklu tovarniške ekipe Movistar Yamaha dobil Maverick Vinales, bo za vedno zapisan v zgodovino razreda motoGP, dirko pred koncem neuspešne sezone pa je prvi mož Yamaha Racing Lin Jarvis potrdil, da bodo Vinalesu in legendarnemu Valentinu Rossijuv Chesteju nemudoma po dirki za VN Valencie v preizkus ponudili nov motocikel, ki naj bi izboljšal problematičen prenos moči pri nizkih vrtljajih.

"Seveda, da bomo v Chesteju preizkusili nov motocikel. Imamo dva testa, oba bosta pomembna. Na vsakem želimo preizkusiti različne reči. A rekel bi, da bomo v vsakem primeru v Valencii začeli z osnovnimi rečmi in nato bomo videli, kaj se bo zgodilo. Več podrobnosti ne morem razkriti,"je razkril Jarvis.

Trpljenje na dirkališčih s slabšim oprijemom

Dodal je, da bo poenotena programska oprema ena od glavnih reči, ki jih bodo do začetka nove sezone poskusili izboljšati v lovu na ekipi Honde in Ducatija, saj so imeli nasprotniki po njegovem mnenju "definitivno" prednost, ker jim je oprema služila veliko bolje, sploh kar se tiče pospeševanj.

"Elektronika je druga reč, oziroma način, na katerega se spopasti z delom z novo poenoteno programsko opremo,"je nadaljeval Jarvis. "Definitivno menim, da imajo naši nasprotniki prednost pred nami, ker so znali bolje delati s sistemom. To pomeni, da smo trpeli na dirkališčih, kjer je bil oprijem slabši, borili smo se s 'spinningom' (vrtenjem zadnjega kolesa v prazno, op. a.), z vodenjem motocikla. Prepogosto naši dirkači pripeljejo iz ovinka in se lahko plina dotaknejo oziroma ga odprejo do polovice, medtem ko se zdi, da so naši nasprotniki bolj ali manj sposobni avtomatsko odpreti plin in je vse skupaj pod avtomatskim nadzorom. V tem pogledu smo trpeli."

'Poslušali smo oba'

Tovarna iz Ivate po besedah Jarvisa, ki jih je prenesel Crash.net, zato pripravlja spremembe, s pomočjo katerih se naj razočaranj polna sezona 2018 ne bi ponovila.

"Vplivalo bo na vse parametre, ker bo ekipa v vseh pogledih drugačna kot lani. Imeli bomo več inženirjev, a ne morem reči točno, kje. Zelo, zelo pomembno je, da bomo ob začetku leta izbrali prave nastavitve. Bolj ali manj lahko vplivaš na vse ostale reči, predelaš, spremeniš, prilagodiš vsakemu posameznemu dirkaču ... Nekaj razlik že je med njunima motocikloma. Osnova je enaka, nekaj razlik pa je. Zato ne verjamem, da je prav, ko se govori, da nismo poslušali Mavericka, absolutno. Oba smo poslušali, a oba sta zelo frustrirana,"je dodal Jarvis.