Rossi izgubil samozavest po padcu v prvem ovinku

"Padel sem v prvem zavoju. To je povzročilo izgubo samozavesti," je sicer slabe petkove predstave še pokomentiral Valentino Rossi. "Na popoldanskem treningu smo preizkušali trdo različico gum tako spredaj kot zadaj, moj ritem ni bil tako slab, saj sem bil sposoben ostati pod minuto in 22 sekundami," je slabše čase hitel opisovat dirkač Petronas Yamahe. "Toda na koncu se je zgodil manjši padec v prvem zavoju. To je povzročilo padec samozavesti, poleg tega se moral zamenjati tudi motocikel," je še razlagal Rossi.

"Škoda, da je bilo tako, saj se bolje počutim na drugem motociklu, ob napadu za hiter krog pa sem naredil napako v zadnjem sektorju, sicer bi mi uspelo sodeči boljši čas," je navijače miril Rossi. A vprašanje je, ali bodo njegovo razlago še 'kupili', saj je za Italijanom katastrofalen uvod v sezono. Po sedmih dirkah ima na svojem računu vsega 15 točk, v skupnem seštevku zaseda nič kaj zavidljivo 19. mesto. "Toda kakor koli že, zelo težko je, saj so tu vsi zelo hitri in vse skupaj je zelo izenačeno. Malce preveč časa sem izgubil v tretjem sektorju," je še zaključil legendarni Italijan.

Najhitrejši na petkovih treningih je bil sicer Portugalec Miguel Oliveira, ki je dobil tudi zadnjo dirko v Barceloni. Sledil mu je vodilni dirkač prvenstva, Fabio Quartararo, tretje mesto pa je v petek vpisal njegov moštveni kolega Maverick Vinales. Marc Marquez, ki zadnja leta velja za vladarja Sachsenringa, je v petek zmagal na prvem prostem treningu, na drugem pa zaostal kar precej in vpisal šele 12. čas petkovih (kombiniranih) treningov.