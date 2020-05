Rossi jasen: Ne želim iti k Petronasu le zato, da bi navijačem rekel 'ciao'

Italijanskemu dirkaču Valentinu Rossiju po koncu sezone 2020 poteče pogodba z Yamaho, kjer ga bo zamenjal mladi francoski up Fabio Quartararo. Rossi ima z Yamaho dogovor, da se bo, v kolikor se odloči podaljšati kariero še za sezono ali dve, preselil k 'satelitski' ekipi Petronas Yamaha. Tam ga bodo sprejeli odprtih rok, kar so že povedali. Ne nazadnje je Rossi še vedno magnet za sponzorje, njegovi navijaški artikli pa se prodajajo za med. "S Petronasom imam dobro priložnost, saj gre za ekipo najvišjega ranga, kar so dokazali lani s Quartararojem in Morbidellijem," je povedal Rossi za uradno spletno stran organizacije MotoGP."Gre za mlado ekipo, toda v njej je že veliko ljudi, ki jih poznam. Zame je to zelo dobra možnost, moram se le odločiti. Imam dve možnosti: ali nadaljujem ali pa preneham," je pojasnil Rossi, ki pa je pred tedni dejal, da bi bilo bolj pošteno do sebe in navijačev, če bi kariero po letošnji nenavadni sezoni, ki še visi v zraku in bo najverjetneje potekala brez gledalcev na dirkah, nadaljeval.

To ne bi bila poslovilna sezona

"Moj načrt je bil zelo jasen: nekaj spremeniti v ekipi in počakati do poletja, da bom videl, ali sem lahko bolj konkurenčen kot lani. To je zame ključnega pomena," je načrte pred sezono 2020 opisal Rossi, a vse skupaj mu je pokvarila pandemija novega koronavirusa. "Želim si nadaljevati, toda le če sem močen," je še enkrat podčrtal Rossi. "Na žalost se moram zaradi te situacije odločiti brez dirk. Moram pogledati vase in videti, ali imam dovolj moči in motivacije," je priznal 41-letnik, ki se lahko pohvali s kar devetimi naslovi svetovnega prvaka.