Rossi pri Petronasu? 'Nihče ni nad ekipo, tudi on ne bo'

Italijanski motociklist Valentino Rossi bo nadaljeval bogato kariero tudi po koncu te sezone, ko mu poteče pogodba z Yamaho. Nekateri mediji, prednjačijo tisti, ki prihajajo z Apeninskega polotoka, so tudi že prepričani, kje bo devetkratni svetovni prvak nadaljeval športno pot. Razkrivajo, da bo v kratkem podpisal (dveletno) pogodbo z ekipo Petronas Yamaha. A pri satelitski Yamahini ekipi ne bo imel ravno zvezdniškega statusa ...

Valentino Rossi FOTO: AP

Pisali smo že, da bi Valentino Rossiutegnil prihodnji mesec naznaniti, da bo v motociklistični karavani ostal še (celo) naslednji dve sezoni in da bo član ekipe Petronas Yamaha. "Za nas je, to že ves čas ponavljamo, prvi mož ekipe in "prioriteta" v letu 2021Franco Morbidelli. Moramo mu zagotoviti najboljše možne pogoje in mu hkrati dati vedeti, da zelo računamo nanj in si želimo v naslednji sezoni vrhunske rezultate. Potrudili se bomo, da mu uresničimo vse želje," je za Corriere Dello Sporthitel pripovedovati prvi mož ekipe Petronas Razlan Razali.

Misano bo v nedeljo prizorišče že četrte virtualne dirke. Prenos boste lahko od 15. ure spremljali na naši spletni strani.

S tem je potrdil nekatera namigovanja, da Rossi, če bo, oziroma bolje rečeno, ko bo prišel v novo garažo, ne bo užival statusa prvega dirkača ekipe. "Za dirkača, ki je v karieri navduševal in obenem pobral devet naslovov svetovnega prvaka, je prav, da sezona 2020, ki bo po vseh dejavnikih čudna in nenavadna, ne sme biti njegova zadnja. Potrebno mu je dati priložnost, da se poslovi, tako kot se šampion njegovega kova mora posloviti. Zato tudi ne bomo, če se seveda dogovorimo, pritiskali nanj z rezultati in mu ponudili pogodbo za leti 2021 in 2022," je povedal Razali in še naprej laskal 41-letnemu legendarnemu dirkaču.

Razlan Razali FOTO: AP