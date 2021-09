Rossi kar malce žalostno: Nikoli več na testiranjih

" Na nek način sem kar zadovoljen, da sem s testiranji za to življenje opravil, " je bil za trenutek duhovit 42-letni Italijan. " Zakaj? Zato ker so testiranja najmanj prijetno opravilo. A še vedno nujno zlo, s katerim smo morali živeti. Za nami je dober test, sploh, ker smo se ubadali z malenkostmi, imeli smo točno določen cilj ped sabo in mislim, da smo bili uspešni, " po Misanu pravi Rossi. " Upam, da smo našli nekatere izboljšave, ki nam bodo koristile na zadnjih štirih dirkah sezone," za Corriere Delo Sport razpreda nekdanjis erijski šampion, ki tudi po koncu aktivne kariere v motoGP ostaja zvest motociklizmu. "Obožujem dirkanje. Tudi z avtomobili, morda le za malenkost manj kot z motorji. Mislim, da bom presedlal na avtomobile, ampak se še nisem dokončno odločil. Kakorkoli, dirkal bom še, čeprav ne na isti ravni, " je dejal dirkač, ki se je že med aktivno kariero preizkusil tudi za volanom reli dirkalnikov, priložnost testa pa so mu ponudili tudi pri Ferrariju z bolidom formule 1. Nenazadnje je vpleten tudi v ozadju SP v motociklizmu. Njegova ekipa VR46 skrbi za mlade talente v šibkejših razredih, že junija pa je Italijan sporočil, da je z vodstvom tekmovanja dosegel dogovor še za širitev v elitni razred v sezoni 2022.

Rossi je bil del motociklistične karavane od leta 1996, skupno pa je zbral devet naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih. Nazadnje je bil najboljši na svetu leta 2009 v razredu motoGP. V elitnem razredu svetovnega motociklizma je sicer zmagal še v letih 2002, 2003, 2004, 2005 in 2008 in 2009. Leta 2001 je bil prvi tudi v nekdanjem najmočnejšem razredu do 500 ccm, v šibkejših pa je bil najboljši 1999 v razredu do 250 ccm in 1997 v razredu do 125 ccm. Skupno ima do zdaj 423 nastopov na dirkah za VN, od teh 363 v motoGP ali razredu do 500 ccm, 30 do 250 ccm in 30 do 125 ccm. Na stopničkah je bil 235-krat (199-krat v motoGP/500 ccm), ima tudi 115 zmag, od tega kar 89 v najmočnejši konkurenci. Rekorder na tem področju je s 122 zmagami sicer Giacomo Agostini. Ko bo Rossi jeseni pomahal v slovo, pa bo za njim kar 26 zaporednih sezon v SP. Prvič je v SP nastopil daljnega leta 1996 v Maleziji. Prvič je zmagal še istega leta na Češkem, doslej zadnjič pa je na najvišji stopnički na posamični dirki stal na Nizozemskem leta 2017. Med obema zmagama je tako minilo kar 20 let in 311 dni. V najmočnejši konkurenci je ta razmak 16 let in 351 dni (prva zmaga Silverstone 2000), oba dosežka sta v motociklistični karavani rekordna.

V letošnji sezoni dolgoletni tovarniški dirkač Yamahe, kjer je preživel 15 sezon, nastopa za poltovarniško ekipo Yamaha SRT, s katero je trenutno daleč od najboljših. Kariero je v razredu do 125 ccm sicer začel z Aprilio, kjer je ostal še v razredu do 250 ccm do leta 1999, naslednje leto je v elitni konkurenci vozil za Hondo, pri tem moštvu je ostal do 2003. Sledila je selitev k Yamahi z vmesno ne najbolj uspešno dveletno avanturo pri Ducatiju (2008, 2009).