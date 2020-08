Rossi: Lani smo v Spielbergu bili dobri, toda vsako leto je poglavje zase

Tako kot ste zdaj že vajeni, bomo tudi tokratno veliko nagrado prenašali na VOYO in Kanalu A. Začnemo s petkovimi prostimi treningi, zaključimo z nedeljsko dirko razreda motoGP. Ne zamudite!

"Zagotovo bo ozračje v Avstriji drugačno kot na prvih treh dirkah, saj izgleda, da bo hladneje kot v Španiji in Brnu. To bi lahko prineslo tako prednosti, kot slabosti. Kakor koli že, za nas je pomembno, da bom tudi v Spielbergu konkurenčen. Potrudili se bomo po najboljših močeh," je poudarilValentino Rossi pred (prvim) dirkaškim koncem tedna v Avstriji na slovitem Red Bull Ringu.

"Lanska dirka v Avstriji je bila zame dobra,"se je spomnil dirkaški Doktor, ki je po slabem začetku sezone hitro našel priključek najboljšim. Na zadnji dirki v Brnu je prehitel celo favorizirana Yamahina dirkača Fabioja Quartararoja in Mavericka Vinalesa na enakem motorju."Lani sem dirko začel s četrte startne vrste, nato pa zaključil četrti, ne tako daleč od Quartararoja, ki je bil na stopničkah," je spomine obujal 41-letni veteran, ki dokazuje da leta v karavani motoGP niso ovira, če je prisotna strast do dirkanja. "Lani sem zaključil pred Vinalesom in Alexom Rinsom, kar ni slabo, toda vsako leto je poglavje zase," je opozoril izkušeni dirkač Yamahe. Ta za vodilnim Quartararojem, ki ima 59 točk, zaostaja za 32 točk, za drugim Vinalesom pa 15.