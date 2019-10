Rossi: Marquez bo zagotovo presegel mojih devet naslovov

Valentino Rossi in Marc Marquez.

Valentino Rossise lahko pohvali s sedmimi naslovi svetovnega prvaka v razredu motoGP, po enega pa je osvojil tudi v razredih moto2 in moto3. Skupno jih ima tako devet, na večni lestvici dirkačev z največ naslovi pa si deli tretje mesto. V vodstvu bo še vsaj nekaj let ostal legendarni Giacomo Agostini, ki jih je osvojil 15, od tega osem v elitnem razredu. Marc Marquez je na večni lestvici šesti. Skupno je doslej osvojil osem naslovov, saj je podobno kot Rossi slavil tudi v moto2 in moto3.

"Marquez je letos razred zase. Vse dirke je zaključil bodisi prvi bodisi drugi. Tudi v Austinu, ko dirke ni zaključil, je bil trdno v vodstvu. Že dolgo časa ni nekdo tako dominiral v razredu motoGP. Ko preide v vodstvu, ga po navadi ne izpusti iz rok. Spominja me name v najboljših letih." je 26-letnega Španca pohvalil legendarni 'The Doctor'.

Rossi je za La Gazzetto dello Sportpovedal še, da ga bo Marquez do konca kariere zagotovo prehitel po številu naslovov."Mojih devet naslovov? To bo Španec prehitel kot za šalo. Trenutno jih ima že osem in ne vidim razloga, da ne bi že prihodnje leto osvojil novega."

"Zavedam se, da bi lahko v svoji karieri osvojil še kakšnega več. Enega sem izgubil prav zaradi Marca, a tako pač je. Ničesar ne morem več spremeniti. Žal mi je, ker nisem dosegel vsaj številke deset," je za vodilni italijanski športni časopis še razkril 40-letnik.