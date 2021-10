Rossi: Mislim, da nisem pripravljen na slovo. Loteva se me paranoja ...

Italijan se je bolj ali manj vdal v usodo, da motociklistični privrženci njegove zadnje sezone v karieri ne bodo pomnili po dobrem. A to je trenutno manj pomembna stvar, saj Rossi v izčrpnem pogovoru za Corriere Dello Sport deli čustva ... "Vse bolj, ko se bliža Valencia in zadnja dirka v sezoni in s tem v karieri, se me vse bolj loteva nervoza. Še več, postajam paranoičen, saj se vse bolj zavedam, da nisem prav zares pripravljen na slovo," je priznal dirkaški doktor, ki je v začetku avgusta naznanil konec kariere, očitno pa se takrat vsega skupaj še ni prav dobro zavedal. "14. november je vse bližje. Ko se znajdeš v takšni situaciji, ko se bliža konec, te pravzaprav nihče prav zares ne pripravlja na občutke, ki te bodo ob tem prevevali." Vse skupaj se je začelo v Avstriji sredi poletja ... "V Spielbergu se je zdelo vse enostavno. Zbral sem novinarje, povedal svoje, glava pa vsega skupaj še ni premlela. Že petnajst let se bolj ali manj govori o mojem koncu kariere, toda nikoli nisem imel v glavi, da bom zares končal z dirkanjem. Slepil sem se in sedaj mi je vse skupaj precej težje. Zavedam se, da se bo moje življenje obrnilo na glavo. Skušam umiriti misli in gledati v smeri, da bi moje slovo potekalo čim lepše. Naredili bomo vse, da bo zadnja dirka vredna slovesa," je za Corriere Dello Sport razpredal Vale in se vrnil v preteklost. "Spominjam se leta 2003, ko se je zdelo naravnost neumno zapustiti Hondo in se preseliti k Yamahi. Nisem verjel, da lahko že na prvi dirki z Yamaho pridem do zmage. Bil sem zelo samozavesten, verjel sem vase in zgodile so se lepe stvari." Rossi je opeval tudi staro ljubezen, imenovano formula ena, kjer je bil nekajkrat blizu ... "Da, res je. Bili so časi, ko sem resno razmišljal. Bile so možnosti, toda na koncu sem se odločil drugače. Želel sem ostati del dirkaške karavane čim dlje in mislim, da mi je to uspelo. Pri 42 letih me še vedno gledate na motorju," se je pošali Valentino Rossi, ki je bil del motociklistične karavane od leta 1996, skupno pa je zbral devet naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih. Nazadnje je bil najboljši na svetu leta 2009 v razredu motoGP. "Žal mi je, ampak ne morem nadaljevati. Želel bi si, da bi lahko dirkal še 20, 25 sezon, a ne bo šlo. Bilo je ogromno doživetij, veliko lepega, to bo ostalo za vedno," je o slovesu še dejal doktor, kot ga imenujejo njegovi navijači. V elitnem razredu svetovnega motociklizma je sicer zmagal še v letih 2002, 2003, 2004, 2005 in 2008 in 2009. Leta 2001 je bil prvi tudi v nekdanjem najmočnejšem razredu do 500 ccm, v šibkejših pa je bil najboljši 1999 v razredu do 250 ccm in 1997 v razredu do 125 ccm.