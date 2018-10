Rossi: Motorja nista različna, toda z Maverickom imava drugačen stil vožnje

"V soboto sem se dobro počutil z zadnjo tršo gumo in bolj sem bil zaskrbljen s sprednjo. Toda na ogrevanju pred dirko sem imel manj oprijema z zadnjo gumo, tako da sem precej oddrsaval. Skušal sem voziti bolj nežno in gladko, toda na žalost sem imel v zadnjih dveh krogih preveč težav," je dogajanje v zaključku dirke, ko je peto mesto moral oddati Alexu Rinsu , pokomentiral izkušeni Italijan.

"Takšne težave kot danes sem imel že precejkrat, tako da moramo razumeti, zakaj se to zgodi in najti rešitev, kako napredovati," je dirkač Movistar Yamahe Valentino Rossi iskal razloge za bistveno slabšo vožnjo od moštvenega kolega Mavericka Vinalesa . Ta je dirko za VN Avstralije dobil .

"Na splošno gledano motocikla nista prav različna," je priznal, ko so ga vprašali, zakaj je toliko zaostal za zmagovalcem dirke, moštvenim kolegom Vinalesom. "Imava pa nekaj razlik v stilu vožnje, toda težava je, da imamo ob pospeševanju preveč obratov v prazno, Maverick pa je sposoben priti do več oprijema,"je razkril Rossi.

"Čeprav se mu guma vrti v prazno, on pospešuje. Še posebej ta konec tedna je imel manj težav. Mi smo poskusili, toda iskreno, pričakoval sem, da bom tu močnejši," ni skrival Rossi. Ta je kljub šestemu mestu zadržal tretje mesto v skupnem seštevku, a njegov zaostanek za Andreo Doviziosom zdaj znaša 15 točk, približuje pa se mu tudi Vinales na četrtem mestu s 15 točkami zaostanka. "Zame je dirka v Avstraliji dokaj slaba, saj sem izgubil točke v primerjavi z Dovijem, izgubil pa sem tudi točke v primerjavi z Maverickom, ki ni tako daleč zadaj. Mislim, da se bom namesto borbe za drugo mesto boril za tretje," je zaključil Rossi. Do konca sezone sta sicer še dve dirki (prenos na Kanalu A in VOYO), in sicer VN Malezije že prihodnji konec tedna, ter VN Valencie (18. novembra).