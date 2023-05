Rossi na ranču sprejel slovenske navijače

Kako številčno in strastno podporo uživa Valentino Rossi na sončni strani Alp, je dokazala množica gorečih slovenskih podpornikov, ki je enega najboljših motociklističnih dirkačev vseh časov obiskala na njegovem ranču v Tavullii.

Oblečeni v rumeno barvo in navijaške artikle z legendarno številko 46 so se slovenski navijači poklonili 44-letnemu Rossiju, ki jih je sprejel z nasmeškom na obrazu, se z njimi fotografiral in podpisal navijaške artikle, med njimi tudi zastavo z napisom: Valentino Rossi Slovenija. Slovenci so v Tavullio odpotovali dobro pripravljeni, saj niso manjkali niti inštrumenti, s katerimi so popestrili navijaško dogajanje.