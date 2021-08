Rossi najavil konec kariere po koncu sezone: Med elito ne bom več dirkal

Valentino Rossi je konec junija skupaj s partnerji naznanil ustanovitev svoje ekipe, ki bo del elitnega razreda motoGP. " VR46 bo prihodnjo sezono imela ekipo v razredu motoGP. Vsi smo zelo srečni in ponosni na ta projekt, ki se je začel že pred desetimi leti z dirkaško akademijo. Pa tudi z ekipama v moto3 in moto2. Imamo veliko dobrih ljudi, ki delajo na tem projektu, vsi so zelo vzhičeni. Uporabljali bomo Ducatijev motor. Zelo smo zadovoljni, da bomo računali na italijanski motor in italijanske dirkače ," je takrat poudaril legendarni 42-letni Italijan, ki je nazadnje med dirkaško elito slavil daljnega leta 2017, ko je šlo za VN Nizozemske v Assnu.

Najverjetneje, glede na formo v tekoči sezoni, bo to zadnja zmaga med elito, saj je na izredni novinarski konferenci pred VN Štajerske v Spielbergu napovedal slovo po koncu sezone. "Kot sem napovedal, bom (sem) pomembno odločitev o nadaljevanju kariere sprejel sredi sezone. Prišel je čas. Pred VN Štajerske sem se odločil, da bo to moja zadnja sezona v razredu motoGP. Vesel sem, da sem uresničil napovedi in sem odločitev sprejel sredi poletja. Prav je tako, da je odločitev pravočasno sprejeta. Seveda bi rad dirkal še 25 let, a vedno ne gre vse tako, kot bi si želeli. Za mano je 30-letna kariera in vesel sem, kako je potekala." Na izjemno dobro obiskani novinarski konferenci, so ga navzoči med drugim spraševali, če mu je česa še posebej žal. "Žal? Nikakor ne. Vse odločitve, ki sem jih sprejel, tu mislim glede ekip, so bile tehtne in premišljene. Kar se tiče rezultatov na stezi in osvojenih lovorik pa mi je še najbolj hudo ob misli, da nisem prišel do desetega naslov prvaka. Mislim, da bi si to, glede na mojo bogato kariero in dejstvo, kaj vse sem dal temu športu, vsekakor zaslužil. A tako pač je. To je nekaj s čimer bom moral živeti."