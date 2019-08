Rossi nam je v Brnu predčasno upokojitev ostro zanikal: 'Brez dvoma ostajam tudi v sezoni 2020'

"Pisati, da se bo Valentino Rossi upokojil je velika novica, vendar jim je vseeno ali je to resnično. Zanima jih le, da napišejo nekaj zanimivega," je še dodal 40-letni dirkač Yamahe, ki za seboj nima najboljše sezone. Tudi zato, pa tudi zaradi izjav šefa moštva Lina Jarvisa, da je Yamaha že pripravljena na življenje brez Rossija, so mnogi motociklistični mediji začeli pisati o tem, da naj bi se Rossi od karavane poslovil že po koncu letošnje sezone. Po vrnitvi s štiritedenskega dopusta je Rossi v Brnu vse skupaj ostro zanikal in dejal, da gre le za poletne bučke. "Potrebujejo nekaj, o čemer bodo pisali, da bodo dobili čim več obiska na njihovi spletni strani,"je ugibanja o predčasnem odhodu povedal dirkaški Doktor.

Pa je zaradi vseh ugibanj in špekulacij med počitnicami imel uničen dopust? Kot sam pravi, ne. "Po pravici povedano mi ne uničijo mojega dopusta, saj se pogovarjam z Linom Jarvisom vsakih deset dni in vem, kakšen načrt ima za sezono 2019 in tudi 2020," nam je še zaupal Rossi. "To so izmišljene novice, jaz bom nadaljeval s tekmovanjem tudi prihodnje leto in v to nikoli nisem dvomil. Mislim, da so to tisti, ki so to napisali, to vedeli," je še pristavil italijanski dirkač, ki ima kljub 40 letom še vedno ogromno privržencev. Trdi, da z govoricami o odhodu nima težav.